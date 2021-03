Roland Garros no se plantea una cancelación del torneo

marzo 31, 2021 - 4:40 pm

La Federación Francesa de Tenis (FFT) trabaja en casi todos los escenarios posibles para la organización de Roland Garros (23 mayo-6 junio) y su nuevo presidente, Gilles Moretton, afirmó este miércoles 31 de marzo que no se plantea tener que cancelar el torneo.

«Estudiamos muchas opciones para Roland Garros 2021. Están todas las posibilidades… o casi todas, ya que no me atrevo a pensar en que podamos contar con un 100% (de espectadores). Pero el límite puede ser desde jugar a puerta cerrada a un umbral que no será del 100%. Todas las opciones están preparadas. Nos reunimos regularmente con todos los actores y esperamos a ver cómo van las cosas», declaró Moretton a la AFP.

«Por ahora estamos en la carrera y el torneo está en la fecha prevista. Pero si nos anuncian un confinamiento general durante dos meses estaremos forzosamente obligados a tomar medidas», reconoció.

La peor de ellas sería una cancelación del torneo, pero el nuevo presidente de la FFT, elegido el 13 de febrero, señaló que es algo que no se plantea: «No me atrevo a pensar eso».

«Sigamos siendo prudentes y esperemos. Vamos a intentar ser optimistas, diciendo que la vacunación avanza y que se ve la luz al final del túnel», añadió.

El torneo francés del Grand Slam llega algo pronto en relación a la evolución de la pandemia en Europa, donde las restricciones siguen siendo importantes.

Al contrario que en el Abierto de Australia, donde los jugadores tuvieron que someterse a una cuarentena de dos semanas, Roland Garros estará precedido de varios torneos que habrán reunido a los jugadores en países europeos del entorno de Francia.

