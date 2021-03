René Residente invita a que le manden fotos de c... a su Instagran (Video)

marzo 11, 2021 - 10:07 am

El controversial y genial Residente ha encendido la redes con un nuevo post donde invita a mostrar las nalgas y, quienes lo deseen, mandarle fotos a su cuenta de IG. Todo proviene de una respuesta a un comentario de Arcángel, así lo cuenta el diario digital La FM.com:

Arcángel desató una controversia en redes sociales luego de publicar un ofensivo y brutal comentario en contra de las mujeres que muestran su cuerpo en redes sociales. El cantante no calculó el impacto de estas palabras, pues insultó al género femenino, que lucha constantemente por sus derechos y el respeto correspondiente en la sociedad.

Personalmente por likes no enseñaría mi cu%& en las redes sociales, pero si tuviera el cu%& de Anitta, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el cu%& de Villano Antillano o el de Don Omar, estaría en tanga yendo a buscar las cartas en el buzón”, afirmó René en el clip, donde quiso enfatizar en la libertad que tenía el ser humano de hacer lo que quisiera con su cuerpo.

“Pero mi cu%& no es así, mi cu%& está lleno de barros, una mier$% de cu%&. Pensándolo bien, no importa, aunque tengamos el cu%$ que tengamos, lo podemos mostrar porque eso no nos define como hombres o como mujeres. Así que damas y caballeros, todos podemos enseñar nuestros cu%&$, estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso”, agregó el puertorriqueño en el post.

