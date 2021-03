René Higuita estuvo en la cárcel por no delatar a su amigo Pablo Escobar

marzo 12, 2021 - 3:28 pm

El exportero colombiano René Higuita ha narrado cómo fue su experiencia en la cárcel, donde estuvo en la segunda mitad del año 1993. El ex del Real Valladolid protagonizó sonados incidentes durante su carrera, aunque ninguno como su etapa en prisión mientras era uno de los guardametas más reconocidos del mundo, con la sombra de Pablo Escobar detrás.

Higuita entró en la cárcel el 1 de junio de 1993 acusado de haber intermediado en un secuestro en Colombia. Se trataba de la hija de Luis Carlos Molina Yepes, exenlace financiero de Pablo Escobar y cuyo rapto se atribuía al propio capo.

La primera vez que René Higuita vio a Pablo Escobar

La relación personal entre René Higuita y el conocido narcotraficante se remonta a 1991, cuando el portero acudió a la cárcel de La Catedral a visitarle: «Cuando empieza la persecución contra Pablo EscobarRené Higuita Pablo Escobar empezaron a coger a todos sus amigos, ¡y yo no era ni amigo! Dijeron que era amigo suyo porque fui a visitarle a La Catedral».

“Yo soy amigo de todos. El hecho de que yo sea amigo de Pablo Escobar no quiere decir que sea narcotraficante. Cuando uno se vuelve público da esa posibilidad a los enemigos de que lo vuelvan a uno mierda. Yo, siendo un niño, cuando Pablo Escobar iluminaba las canchas, cómo no agradecer eso si no había. Y a la gente se le olvida que Pablo Escobar también fue un congresista”.

«Recuerdo que me metieron en la cárcel y a las ocho días me vienen a decir que estoy allí por la ley antisecuestro. A mí me sonaba a ‘entrégueme a Pablo Escobar y usted no ha cometido ningún delito’. Me esposaron y me metieron en un helicóptero y llevaba otro helicóptero detrás escoltándome. Esto no se lo han hecho ni al peor narcotraficante. Sólo se lo hicieron a René Higuita», confesó el inventor del ‘escorpión’ a Fox Sports Radio.

Después de medio año en el Real Valladolid a las órdenes de Maturana, Higuita regresaba al Atlético Nacional, pero su entrada en la cárcel cortó su trayectoria en la selección.

El cancerbero no pudo estar en el histórico 0-5 de Colombia a Argentina para clasificarse al Mundial 1994 ni en la cita de Estados Unidos. Los ‘cafeteros’ llegaron como favoritos al torneo y terminaron eliminados en la primera fase en una participación marcada por el asesinato del central Andrés Escobar poco tiempo después de haberse marcado un gol en propia puerta.

El Instituto de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) lo consideró como el mejor arquero sudamericano del siglo XX en 2004, y si hubo una marca que dejó Higuita para la posteridad fue la jugada llamada “El Escorpión”, en ocasión de un partido amistoso en Wembley entre Inglaterra y Colombia el 6 de septiembre de 1995. Según el portal Footy-Boots, se trata de la mejor jugada de la historia del fútbol tras imponerse con el 20 por ciento de los votos en una encuesta entre el público para cotejar momentos recordados de cracks como Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Ronaldinho, Zinedine Zidane o Ronaldo Nazario.

