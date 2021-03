Reclusos tomaron como rehén a funcionario de prisiones en Oklahoma

marzo 28, 2021 - 3:36 pm

Un funcionario penitenciario fue tomado como rehén en el Centro de Detención del Condado de Oklahoma en Estados Unidos por unos reclusos, uno de los cuales murió por disparos realizados por agentes, informa Fox News, citando a la Policía local.

Medios locales reportaron que el guardia fue atacado, atado y le quitaron las llaves cuando estaba entregando medicamentos a los reos que se encontraban en el 10 piso de la prisión. En una serie de videos grabados por un recluso y difundidos en las redes sociales, se puede observar al funcionario —en algunas grabaciones arrodillado o tumbado en el suelo—, mientras al menos dos reos aparecen cerca de él.

El sheriff del condado de Oklahoma, Tommie Johnsion III, declaró a medios locales que la Policía y agentes del sheriff trataron de revertir la situación cuando llegaron al lugar de los hechos. Sin embargo, luego observaron cómo un prisionero sostenía un objeto cerca del cuello del funcionario y decidieron abrir fuego contra él, provocándole la muerte.

El guardia atacado fue hospitalizado y de momento se desconoce la gravedad de su estado.

Mientras tanto, el jefe de la Policía local, Wade Gourley, declaró que se realizará una investigación para determinar cómo ocurrió el incidente.

En ese contexto, Fox News señaló que un grupo de manifestantes se reunió cerca de dicha prisión tras el suceso, para expresar su rechazo por las condiciones en las que presuntamente se encuentran los reos.

Inmate is heard saying “we can’t take showers.” pic.twitter.com/jGOxcSrNH0

In this clip, you can see the hostage on the ground. ⤵️ @kfor pic.twitter.com/yaAtvhKf5u

— Jessica Bruno (@JbrunoKFOR) March 27, 2021