"Realizarán nuevas investigaciones para esclarecer el caso de Jhonny"

Lo que fue reportado como un enfrentamiento por las autoridades del Equipo de Respuesta Especial (ERE), del Cuerpo de la Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), quedó desmentido por sus progenitores. Jhonny Javier Boscan Teran , fue secuestrado y asesinado, dijeron sus familiares.

La tarde del lunes 8 de marzo, efectivos del ERE, reseñaron a través de una minuta policial sobre un enfrentamiento. La persecución que se inició en la urbanización Coromoto, culminó en el sector La Lagunita, frente a un centro comercial en construcción denominado Gran Bazar, informaron autoridades policiales de ese organismo de seguridad.

Según el parte policial de la referida institución policial, Jhonny conducía un vehículo Aveo, color gris, matrícula AC428ZA, por la calle 175 con avenida 48 de la urbanización Coromoto y cuando fue interceptado por los funcionarios policiales, se generó la persecución que terminó con la muerte del hombre.

Familiares, allegados y conocidos que se relacionaron con Terán Boscán, repudiaron su muerte al mismo tiempo que exigieron a las autoridades que se esclarezca el asesinato.

Por su parte los progenitores del joven de 21 años, puntualizaron no conocer sobre alguna amenaza o problema que lo condujeran a este trágico suceso, «ya que a Jhonny se lo llevaron secuestrado frente a K’pital de San Francisco y luego apareció muerto».

Asimismo precisaron «A mi hijo lo culparon de ser extorsionador y de pertenecer a la banda más peligrosa y eso no es así. Mi hijo era un muchacho de principios y jamás estuvo implicado en algún problema como lo culpan», afirmó Jean Carlos Boscán, mientras su voz se quebrantaba al pronunciar el nombre de su hijo.

Por otra parte el progenitor del hombre indicó: «Apenas hoy me dejaron ver el cuerpo de mi hijo. Estaba todo listo para que me lo entregarán y no me lo dieron porque realizarán nuevas investigaciones para determinar lo que sucedió, pues lo que dijeron los policías no concuerda con los hechos».

«No sé cómo explicar lo que siento, lo único que sé, es que nada me lo devolverá pero al menos espero que su nombre quede limpio», finalizó comentando sollozo el pariente.

