La zuliana que revivió a Selena en Free Cover Venezuela

La zuliana Raquel Bustamante se robó los halagos de los fanáticos, cuando revivió a Selena Quintanilla en el nuevo video de Free Cover Venezuela estrenado el pasado 27 de febrero en Youtube.

Bustamante quien interpretó inolvidables éxitos de Selena entre esos: Como la flor, Amor Prohibido, Bidi Bom Bom, y culminó con una elección propia de Gloria Gaynor titulada I Will Survive.

Raquel radicada en Miami Florida comentó que este último tema de Gloria Gaynor, fue interpretado por la cantante en su último concierto en Houston donde realizó un popurrí al estilo disco, y por esa razón fue incluido.

El domingo, un día después de publicarse el video, la presentación de Raquel se posicionó en el puesto número uno en las tendencias de la plataforma, así como también en redes sociales.

En entrevista exclusiva para Noticia al Día, Raquel nos contó que para ella fue una gran sorpresa haber participado en el homenaje a Selena, ya que semanas ante había recibido la llamada para formar parte en los coros de Diveana, y dentro de esa grabación entre tantas conversaciones y tertulia le proponen hacer su propio Free Cover.

Entre risas y alegrías la joven zuliana nunca imaginó que en menos de una semana iba a realizar su Free Cover. “Cuando me proponen hacer esto yo no pensé que sería tan rápido imaginaba que se tardaría más de un mes, y sorpresa para mí cuando recibo la llamada de la felicidad de que la grabación iba porque iba, contra viento, lluvia y marea”. Comenta Raquel.

“Decidí hacer este homenaje, ya que años atrás cuando estaba en Maracaibo, cada vez que cantaba algún tema de Selena, era como si ella hubiese estado ahí y la receptividad del publico era increíble no puedo explicar tanta emoción y esa energía tan bella que sentía cuando me tocaba interpretar una canción de esta gran artista”. Agrego la joven.

Cabe destacar que Raquel Bustamante goza de una gran carrera como artista, en el año 2008 participó en la tercera temporada de show busca talento Latin American Idol, posicionándose como una de las finalistas dentro de este reality.

“Estando en Venezuela mi carrera musical fué muy bonita, ya que se me dio la gran oportunidad de sacar mi tema promocional junto con su video que lleva por nombre “En Esta Noche” letra y música de mi gran amigo Mario Cáceres.

También fui protagonista del teatro musical Let It Be, donde realizamos una larga gira por diferentes estados entre esos Caracas, Barquisimeto y Maracaibo, conocí muchas personas maravillosas como Leonardo Padrón”.

Entre tantas presentaciones musicales y show Raquel Bustamante, tuvo el gran honor de trabajar con artistas de la talla de Ricardo Montaner, el Pollo Brito, San Luis, cantar en la banda de los fantásticos de Nacho, y de grabar cover para la televisora Hispanoamérica Telemundo.

