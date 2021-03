Rapero Lil Nas X lanzó unas 'zapatillas de Satán' y causó susto.

marzo 30, 2021 - 9:44 am

El rapero Lil Nas X lanzó en colaboración con el colectivo artístico MSCHF unos controversiales «zapatos de Satán» que contienen sangre humana real.

El cantante, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, utilizó zapatos Nike Air Max 97 para la fabricación de su peculiar diseño. Sin embargo, la famosa marca deportiva ha declarado que no participó en este proyecto.

«No tenemos ninguna relación con Lil Nas o MSCHF», comunicó Nike en un correo electrónico a la CNN. «Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos».

Los zapatos han sido puestos a la venta como una edición limitada de solo 666 pares, a un precio de 1.018 dólares el par, una referencia al pasaje bíblico de Lucas 10:18 que dice: «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Cada zapato cuenta con un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana real.

«En realidad, no colectamos mucha sangre», señaló uno de los fundadores de MSCHF, Daniel Greenberg, citado por The New York Times.

De acuerdo con Greenberg, la sangre utilizada en los zapatos fue donada por seis miembros de MSCHF, sin la asistencia de personal médico cualificado, y se trata de una especie de «sacrificio». Previamente la compañía había lanzado unas ‘zapatillas de Jesús’ que contenían agua bendita en las suelas.

Lil Nas X lanzó este calzado justo después de publicar el video musical de su canción ‘Montero (Call Me by Your Name)’ en el que se le ve bailando sobre el regazo de Satán, al que luego mata y roba su corona, convirtiéndose así en el dueño del infierno.

El rapero hizo pública su homosexualidad en 2019, y el título de su nueva canción es una aparente referencia a ‘Call Me by Your Name’, una novela sobre un romance de verano clandestino entre dos hombres, que fue llevada al cine en 2017.

Nike publica los Zapatos 666 de Satan este 29 de Marzo. Más detalles en el zapato incluyen "Lucas 10:18" bordado. Además, se están vendiendo 666 pares. Las Air Max 97 "Satan Shoes" de MSCHF x Lil Nas se lanzarán el 29 de marzo a las 11 a. M. ET a través de la aplicación de MSCHF. pic.twitter.com/yfgFMOzd6p — Maribel 🇪🇸 (@msslibra13) March 27, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RT en Español (@actualidadrt)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RT