Rafael Dudamel fracasa en la Copa Libertadores 2021 con Universidad de Chile

marzo 18, 2021 - 10:23 am

El técnico venezolano Rafael Dudamel tuvo un nuevo fracaso continental tras quedar fuera la Universidad de Chile de la Copa Libertadores 2021.

La U de Chile cayó 2-0 a San Lorenzo el miércoles en el estadio de Buenos Aires. Franco Di Santo (12) y el paraguayo Ángel Romero (59) anotaron los goles para el «Ciclón». En el partido de ida, que se efectuó la semana pasada, culminó 1-1 en Santiago.

Dudamel, lamentó la eliminación, valoró que su equipo realizó una digna presentación y aseguró que no fue «superado colectivamente» por el elenco argentino.

El club chileno se vio fuertemente disminuido en su plantel por una decena de casos positivos al Covid-19, lo que obligó al entrenador venezolano a incluir a varios juveniles en la formación titular.

«No podemos hablar de justicia, es lo que nos tocó. Lo hicimos muy dignamente. Sentimos que el rival, por pasajes, menospreciaba a nuestro plantel por la cara, por la juventud, pero se dieron cuenta que no era tan así, y estoy convencido que en ningún momento, colectivamente, fueron mejores que nosotros», reconoció el DT.

Rafael Dudamel vuelve a fallar en su segunda experiencia continental tras el año pasado haberse despedido en la primera ronda de la Copa Sudamericana, cuando estaba al frente de Atlético Mineiro.

🇦🇷🎥🇨🇱 @FTBSantander brings you all the best moments from @SanLorenzo's 2⃣-0⃣ win tonight in the #Libertadores Second Phase! pic.twitter.com/KVtwyAzhO9

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 18, 2021