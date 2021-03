Rafa Nadal sigue con sus molestias y renuncia al torneo de Dubai

marzo 11, 2021 - 10:47 am

El español Rafael Nadal, ganador de veinte títulos del Grand Slam, comunicó este jueves su renuncia a una invitación para jugar el torneo de tenis de Dubai, al sentir que todavía no está listo para competir.

A través de un mensaje difundido en su perfil de Twitter, el balear agradeció a la organización del torneo de Dubai la invitación que le enviaron para participar en el certamen, de categoría ATP 500, que se disputará del 14 al 20 de marzo.

Rafael Nadal explicó que pensó «seriamente en jugar» en Dubai, pero «no» cree «que esté listo para jugar todavía». El tenista español agradeció a la organización su «amable invitación» y le deseó «mucha suerte con el torneo».

Durante la pasada gira australiana, Rafael Nadal sufrió molestias en la espalda. Estos problemas empezaron en Adelaida y continuaron en Melbourne, aunque temporalmente encontró una solución que le permitió jugar sin dolor la segunda semana del Abierto de Australia.

En el primer ‘major’ de la temporada alcanzó los cuartos de final. Cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas en cinco sets. Ese es su último partido hasta el momento

I would like to thank the @DDFTennis for the wild card invitation sent to me. We seriously thought about coming to play, but I don’t think I am ready to play yet.

Once again thanks to the tournament’s kind invitation and best of luck with the tournament

🙏

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 11, 2021