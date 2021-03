¿Que significa que el Bitcoin haya llegado a los 50K?

marzo 10, 2021 - 7:29 am

La criptomoneda es una inversión que puedes buscar entre diferentes tipos de inversión online. El Bitcoin es por preferencia la criptomoneda más popular y extendida en todo el mundo, siendo esta, toda una nueva forma de dinero. Su uso ha llegado a traspasar todo el desconcierto que genera esta invención.

Tanto es así, que el club de fútbol DUX Internacional de Madrid, que compite en la segunda división B, realizó el primer fichaje con criptomoneda, el pasado 15 de enero. Y este es solo el comienzo, pues una numerosa cantidad de negocios, ya la aceptan como forma de pago. No obstante, en este inicio de año el Bitcoin ha estado en constante movimiento y ha llegado a alcanzar los 50K ¿Qué significa esto?

El Bitcoin llega a los 50.000 Dólares por primera vez

El Bitcoin según las palabras de Luis Alvarado, analista de Capitales en Banco Base, ha pasado a estar en el punto de mira de todos, incluso de los grandes corporativos. “Cada vez más hay un consenso de la población, cada vez más hay empresas que la aceptan con forma de pago, se habla más entre los actores de los mercados financieros, y en general, a llegando a ser un activo muy popular”, destacó Alvarado.

Popularidad que le ha valido para que por primera vez en su historia, el Bitcoin llegue a cotizarse en 50.000 dólares por unidad. Si, alcanzó una cotización de 50K, esta cotización ha venido consolidándose a lo largo de estos primeros meses del 2021, incrementando su precio hasta un 66,34%. Sin embargo, dicho valor lo perdió de forma muy rápida, pero las señales indican que será un precio que pronto volverá a conquistar.

¿Por qué el aumento del precio del Bitcoin?

Tal como dijo Luis Alvarado “El Bitcoin no tiene un valor subyacente, no tiene la característica de una moneda, de estar respaldado por un banco central, por lo que tiene mucha volatilidad en el mercado financiero”. Dicho esto, el Bitcoin no es ajeno a los masivos movimientos del mercado de la criptomoneda, el cual se vio impulsado por la inversión de Elon Musk, de Tesla, fabricante de coches eléctricos, por la cantidad de 1.500 millones de dólares. E incluso sopesando permitir la compra de sus vehículos, por medio de la criptomoneda.

Esta jugosa cantidad que entró a las arcas del mercado del Bitcoin, ha provocado un rally alcista de la criptomoneda. El cual tiene como promotores principales a las instituciones e individuos con grandes sumas de dinero de los Estados Unidos.

Y todo esto sucedió luego de que en octubre del 2020, PayPal diera respaldo al Bitcoin y otras monedas virtuales, anunciando que ofrecería operaciones con criptomonedas. Esta legitimidad que le ha otorgado PayPal no ha sido la única, MasterCard, también ofrecerá soporte a la criptomoneda, el BBVA invertirá en Coinbase, además de dar acceso a sus clientes para efectuar compraventa de criptomonedas.

Por su parte, el banco más antiguo de los Estados Unidos, Bank of New York Mellon Corp, anunció sus operaciones con las criptomonedas, lanzando una unidad de custodia y administración de divisas digitales, que puedan satisfacer la demanda. Así mismo, el Banco Nacional de Kenya, destacó que utilizara al Bitcoin como una reserva de valor.

¿Qué dicen los expertos?

La gasolina que ahora impulsa el precio del Bitcoin es la irrupción masiva de las corporaciones, no obstante, muchos llaman a la calma, y a no dejarse llevar por este círculo vicioso, que ha generado el Bitcoin. La volatilidad de este, lo hace ver como un método de pago muy difícil de ser seguro y los analistas dudan de su valía como destino de los excedentes empresariales.

¿Podemos hacer inversiones?

Invertir en Bitcoin trae consigo la facilidad de que no debe de ser en grandes cantidades, pues se puede apostar por la compra de fracciones de Bitcoin, y aun con el actual alto precio de la criptomoneda, se puede esperar hacer inversiones a largo plazo, que generen réditos.

Conclusión

Si el Bitcoin sigue aprovechando este punto de inflexión y continúa recibiendo más apoyo corporativo, podrá seguir avanzando y establecerse como un gran valor refugio de nuestra época, además de ser un moderno sustituto del oro.

Sin embargo, no ha de sorprendernos si su cotización cae súbitamente, tal como lo recalcan muchos analistas. Por lo que, tomar la decisión de montarnos en el barco del Bitcoin debe de hacerse tras una concienzuda meditación y análisis de nuestra posición económica. Mientras tanto, el mercado del Bitcoin seguirá moviéndose y nosotros aguardaremos a los resultados

Nota de Prensa