Presidenta de Apuz: Pago de docentes a través del sistema Patria sería un despido indirecto y violación a la autonomía administrativa de las universidades

La presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, la Dra. Molly González, aclaró en una entrevista exclusiva con Noticia Al Día, la noticia que está rodando en las redes sociales sobre la asignación del salario de los docentes universitarios a través del sistema Patria.

La doctora aseguró que la información es oficial y salió el 07 de marzo de un chat oficial de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) donde están los rectores y vicerrectores de las universidades nacionales. El anuncio lo hizo la Dirección de Administración y Finanzas de la OPSU, el funcionario Omar Oberto por escrito en el chat, y el profesor Mario Bonucci, rector de la ULA, lo puso a circular.

“Esa información encendió las alarmas de todo el sector universitario, primero porque es una violación a la autonomía administrativa de las universidades venezolanas, consagrado en el artículo 109 de la Constitución. Ya se han llevado los recursos de funcionamiento y ahora se llevan la nómina para centralizarla, además es un sistema que no es de circulación nacional, que es complicado, casi nunca está conectado, y que si ocurriera (aunque evidentemente estamos reclamando para que no ocurra), estamos hablando de que el salario mísero de los docentes que no llega a 4 dólares mensuales, tendrá que esperarse que sea trasladado del sistema Patria hacia sus cuentas bancarias personales, por lo menos unas 48 horas que es el tiempo en el que se hace efectivo”. Aseguró la presidenta de APUZ.

De la misma manera informó que apenas el 30% de los profesores de la Universidad del Zulia están incorporados al sistema Patria; lo cual significa que un 70%, queda fuera del pago de nóminas inmediatamente. Para Molly, “O se incorporan en el sistema obligado o no cobran más el salario mísero que ofrece el ejecutivo nacional”.

González enfatizó que en la asociación catalogaron esto como un despido indirecto, una violación a la autonomía universitaria, pero además la violación a la decisión unipersonal del individuo de mantener su salario en el sistema financiero que use. “Hemos catalogado esto como otra medida de control social y por supuesto esto no es al azar, esto es una política nefasta del ejecutivo nacional para apropiarse de las universidades públicas nacionales” recalcó la profesora de LUZ.

Junto con la noticia, también se publicó una tabla salarial, lo cual para la Dra. Molly González es una “violación del derecho a la libre asociación, puesto que no se ha discutido con ninguno de los gremios ni los sindicatos de los trabajadores de las universidades públicas nacionales”.

“Para la guinda del pastel, esa tabla salarial representa solamente un aumento del 50% de un salario mísero que va a volver a devaluarse en tres semanas cuando el cambio de la moneda que está circulando en Venezuela que es el dólar, vuelva a subir. Es decir que hay un aumento de 3.75 a 6$ y además tienes que cobrarlo por el sistema patria. Ya secuestraron los recursos de funcionamiento y si esta medida se llegara a ejecutar, van a secuestrar las universidades completas” denunció Molly González.

Cuando se consultó sobre el porcentaje de docentes que han migrado por razones económicas del país, la presidenta de APUZ indicó que no tenía las cifras oficiales porque ella es cogobierno universitario, no gobierno universitario, pero da un estimado de al menos el 10% de profesores de LUZ. “Sin embargo no solamente estamos hablando de migración, estamos hablando de desaparición física, es decir, un número importante de docentes ha fallecido durante esta pandemia, lo que significa que merma la nómina” expresó.

También aseguró que actualmente estamos en presencia de docentes sin salario, sin seguro de salud, sin seguridad social de ningún tipo, ni siquiera el servicio funerario activo; “Obviamente el docente ha tenido que migrar laboralmente a otros espacios para poder subsistir, es decir, tenemos docentes que tienen títulos de doctor y PhD haciendo pan para vender”.

La presidente de la asociación explicó que otros docentes viven de la libre profesión como los ingenieros, médicos, que sus ingresos vienen del espacio privado.

“Antes de la arremetida contra el sistema universitario, existían instituciones universitarias que estaban al servicio de la sociedad, porque generaban conocimientos científicos y además ese conocimiento científico lo llevaban al aula para poder formar profesionales. La investigación ha desaparecido y ese es el deber ser de las universidades mundiales. Esto no ocurre porque los salarios y los beneficios socioeconómicos de los docentes están por el piso” alertó González.

