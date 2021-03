Por responder a periodista sobre Marjorie de Sousa, acusan a Julian Gil de arremetida ¿Se tergiversa?

marzo 25, 2021 - 12:38 pm

Tras escuchar un comentario de Francisca sobre el pleito por la custodia de su hijo Matias con su ex Marjorie de Sousa, el actor Julián Gil instó a la presentadora dominicana de Univisión a informarse sobre el caso.

En la emisión de Despierta América (Univision) de este martes, la también comediante respondió a la pregunta de su compañero de set Carlos Calderón sobre qué opinaba del caso. Francisca respondió que Gil debería «de parar de hablar» sobre su ex ya que la venezolana «ha seguido su camino».

Explicó que ella no haría algo así, pero consideró que es difícil juzgar la decisión de la cantante porque se desconocen las razones por las cuales alejó a su hijo de su papá.

«Julián debería parar de hablar de Marjorie porque lo que si preguntaste de que si algún día el reencuentro se va a dar y solo el tiempo nos va a dar la razón», comentó Francisca. «Además, que yo recuerde ella ha seguido su camino, no la he visto nunca diciendo nada más que tenga que ver con el padre de su hijo».

El modelo y actor puertorriqueño de origen argentino, quien se encuentra grabando la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, respondió a las palabras de Francisca en los comentarios del video que Despierta América colgó en su cuenta de Instagram de la intervención de la dominicana.

«Francisca, creo que, tiene que estudiarse bien el caso desde el día uno o ¿fue que le dijeron que tenía que decir?, ¿no habla mal de mí?, ¿estás segura? Se te olvidó que me acusó de narcotraficante, de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencia, de drogadicto, violento, alcohólico», señaló Gil. «Se te olvidó que un día frente a toda la prensa, incluyendo cámaras de ustedes, me acusó de intento de secuestro… ¿Sigo?, ¿estás segura de que ella no habla mal de mí? No habla ni dice nada ahora porque no tiene vergüenza ante la gente de sus actos».

Eso no fue todo y agregó: «Ayer en una entrevista pasada por ustedes, dijo que el niño está bien porque ella se encarga, dando a entender que el papá no hace falta… ¿o no lo viste? Te mando bendiciones y ojalá no te toque vivir algo parecido. Ojalá nunca sientas el dolor de un padre o una madre víctima de alineación paternal. Ojalá tu hijo sí pueda crecer con la presencia de su papi siempre. Ojalá».

Tras este mensaje, el actor aseguró que que lo bloquearon para que no pudiera comentar más en su cuenta de Instagram del programa matutino, algo que calificó de falta de respeto y privación a la libertad de expresión.

«Me bloquearon, no me dejan publicar en la publicación, aparentemente no le gusta a Francisca o alguien de la producción que yo les diga mi sentir, pero entonces ¿dónde está la libre expresión? O sea, ella o cualquiera puede decir lo que le de la gana esté correcta o no, pero yo no puedo refutar», dijo en un video en Instagram.

People en Español se puso en contacto con Francisca, quien declinó dar declaraciones sobre este asunto.

People en español