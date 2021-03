Pelé y su emotiva felicitación a Cristiano Ronaldo por batir su récord de goles

marzo 15, 2021 - 10:26 am

Cristiano Ronaldo superó el récord de goles de la leyenda brasileña, Pelé, tras conseguir un triplete en el partido del domingo entre Juventus y Cagliari por la Serie A.

El tres veces campeón del mundo felicitó al portugués por romper su marca de anotaciones en partidos oficiales.

«CR7» había igualado el número de tantos de Pelé el pasado 2 de marzo. “Te admiro mucho, me gusta verte como jugador. Mi único lamento es no poder abrazarte hoy”, escribió el ‘Rei’ en sus redes sociales.

@Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos. pic.twitter.com/PhjXIDP3P1 — Pelé (@Pele) March 14, 2021

Cristiano Ronaldo mostró su admiración por Pelé tras superar su récord de goles

«Mi eterna e incondicional admiración por el señor Edson Arantes do Nascimento […] me llevó a establecer su marcador de 767, asumiendo que sus 9 goles con el equipo del estado de Sao Paulo, así como su único gol de la Selección brasileña [militar], fueron goles oficiales», explicó el luso.

El jugador, de 36 años, hizo su hat trick en media hora en el césped de Arena Cerdeña. El primer grito de gol se generó a la fracción 10′ con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por el colombiano Juan Cuadrado.

Amplió distancias a los 25 minutos desde el punto de penalti y selló el triplete en el 32, al superar al meta Alessio Cragno con un potente disparo de pierna zurda. La Juve venció 3-1 al Cagliari, para acercarse al Inter por el scudetto del Calcio italiano.

«Hoy, cuando alcanzo la meta oficial de 770 en mi carrera profesional, mis primeras palabras van directamente a Pelé. No hay jugador en el mundo que no se haya criado escuchando historias sobre sus juegos, sus metas y sus logros, y yo no soy la excepción», señaló Ronaldo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día