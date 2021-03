Para ellas «toda la vida» (Videos)

marzo 22, 2021 - 11:47 am

Para ellas dejemos que el cantan-autor mexicano, Enmanuelo lo diga:

Toda la vida

Coleccionado mil amores

Haciendo juegos malabares

Para no amarte en exclusiva

Toda la vida

Poniendo trampas al orgullo

Tantas historias como estrellas

Para no ser esclavo tuyo

Para obtener mi propia música

Toda la vida

Descubriendo puertas a escondidas

Para escapar de tus heridas

Para buscar las aventuras

Que me liberen de tus besos

Solo por eso, solo por eso

Toda la vida para olvidarte

Para perderte y recuperarte

Y no dormirme en tus sentidos

Como un idiota enamorado, desmadejado

Aburrido, que se conforma, la, la, la

La vida

Marcando números secretos

Mandando cartas a escondidas

Haciendo citas indiscretas

Como un romántico suicida, ay, un suicida

Toda la vida

Sabiendo siempre que me esperas

Siempre segura de ti misma (Na, na, na, na, na, na, na, na)

Siempre mujer, siempre perfecta

Y yo buscando mi otra música

Mi propia música, es mi música

Aahh

Toda la vida

Pensando siempre en tu egoísmo

Y por no ser esclavo tuyo (La vida, la vida, la vida, la)

Soy el esclavo de mí mismo

Toda la vida (Oh, oh)

Tirando amor por todos lados (Oh, oh)

Dejando besos enganchados (Oh, oh)

En cada nueva despedida (Eh, eh)

Y tú, al final, la más querida

Toda la vida

Toda la vida

Ah, toda la vida