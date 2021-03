Palo de agua dominguero cae en Maracaibo y con el se incrementan las fallas eléctricas

marzo 14, 2021 - 4:48 pm

El cielo oscuro anunciaba tempestad, los truenos la certeza que pronto un «palo de agua» caería en Maracaibo y San Francisco, la primera lluvia en la ciudad, con olor a vapor y polvo, bendijo la tarde de este domingo 14 de marzo a los ciudadanos, pero con ella, las fallas eléctricas en varios sectores marabinos.

El peroiodo de lluvias siempre es bienvenido en una ciudad calurosa, con la esperanza, que el clima mejore, pero para otros, la llegada de este evento metereológico, no es más que el temor, de que las fluctuaciones y cortes eléctricos se intensifiquen.

A través de las redes sociales los usuarios reportan la llegada de las lluvias, algunos se alegran mientras que otros ya empiezan a reportar fallas eléctricas en sus comunidades.

«Luego de varios meses !!!! Llegó la lluvia ahhh y a los 2 segundos zasssss se fue…se fue …se fue la luz en Maracaibo»; «En Maracaibo no puedes disfrutar ni de la lluvia. Si llueve, no tienes servicio eléctrico. Ni siquiera está cayendo un aguacero, es llovizna desde que comenzó a caer y aún sigue siendo llovizna, pero ya no tenemos luz. Entonces la lluvia que tanto deseaste, ahora ya no la quieres», comentan algunos usuarios, que ya comenzaron a sufrir los embates de las precipitaciones dispersas.

Según los pronósticos el periodo de lluvia adelantado en Maracaibo, inicia el 15 de marzo con aguaceros en abril y mayo, disminuyendo en junio.

Y ocurrió el milagro: lluvia en Maracaibo! — Idolfo Nava (@idolfonava) March 14, 2021

El clima como está hoy aquí en Maracaibo (con tiempo de lluvia), un domingo…

¿Y yo? Trabajando! 🙃 — Paco Arancibe Ch (@Paco_Arancibe) March 14, 2021

Domingo, lluvia y superclasico. Naa mejor me vengo a laburar dijo nadie nunca — Gonzalo (@GomezRuloo2) March 14, 2021

Ahorita que está cayendo un palo de agua… Desde cuándo no se echan una mojada de lluvia de esas que llegas a casa directo a la ducha?? Sabroso… — Nicolas de Lima 😎 (@Nicolasdelima) March 14, 2021

Luego de varios meses !!!! Llegó la lluvia ⛈️🌩️🌧️ ahhh y a los 2 segundos zasssss se fue…se fue …se fue la #luz 😔😳😞😡🇻🇪#maracaibo — Luisitofficial (@luisitofficial1) March 14, 2021

Ya empezaron los tiempos de lluvia en Maracaibo luego de casi 5 meses y eso puede significar una cosa: fallas eléctricas. Odio vivir aquí. — juancho (@JuanAlbornoz_) March 14, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día