Padre de Meghan les da hasta con el tobo a su hija y a Harry por polémica entrevista de ambos

marzo 9, 2021 - 11:41 am

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, dijo sentirse “decepcionado” tras ver la entrevista que su hija concedió a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey y negó que la familia real sea racista, además de recurrir al archivo para lanzar un dardo dirigido al príncipe: “Todos cometemos errores. Yo nunca jugué ‘billar desnudo’ ni me disfracé de Hitler, como hizo Harry”.

El progenitor de Meghan, distanciado de los Duques de Sussex desde hace tiempo, hizo referencia al juego conocido en inglés como “naked pool”, que le agrega una regla muy particular al tradicional reglamento de meter las bolas de diferentes colores en las troneras en orden numérico: cada vez que un jugador acierta un tiro, el otro debe sacarse una prenda de vestir.

El incidente que causó un escándalo sobre su disfraz de nazi ocurrió en una fiesta de 2005, dos semanas antes de celebrarse el 60° aniversario de la liberación de los judíos que estaban confinados en el campo de Auschwitz.

Meghan no mantiene contacto con su padre después de que éste hablase con la prensa sensacionalista antes de la boda con el príncipe Harry, celebrada en el castillo de Windsor en 2018.

“Tengo un gran respeto por los ‘royals’ (familia real británica) y no creo para nada que sean racistas”, dijo Thomas Markle en declaraciones a la cadena de televisión ITV.

“La cuestión sobre de qué color será el bebé o qué tan oscuro, supongo y espero que sea solo una pregunta tonta de alguien. Podría ser que alguien haya hecho una pregunta estúpida. En lugar de ser un racista total“, manifestó.

El padre de Meghan expresó su decepción por el escándalo y agregó que ha “pedido disculpas por todo lo que pasó al menos cien veces”.

“Si no sé nada de ellos en 30 días, entonces haré otro relato a la prensa. Cuando se decidan a hablar conmigo, dejaré de hablar con la prensa”, añadió.

“No obstante, quiero mucho a mi hija. De haber sabido que tenía problemas psicológicos, la hubiera apoyado”, finalizó Thomas Markle.

La prensa solicitó identificar al miembro de la familia real que al parecer manifestó la inquietud sobre el color de piel de Archie, hijo de los duques de Sussex, antes de que naciera en 2019.

En la entrevista, la duquesa de Sussex reveló que, tras su boda en mayo de 2018, se sintió atrapada en la monarquía, al tener restringidos los movimientos o lo que podía decir en público, hasta el punto de que llegó a tener pensamientos suicidas.

Esta situación llevó hace un año a los duques a apartarse de la familia real para fijar su residencia en Estados Unidos.

Oprah Winfrey aseguró el lunes que ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, hicieron comentarios sobre el color de piel que tendría el hijo del príncipe Harry y Meghan.

“Harry no compartió la identidad conmigo, pero me aseguró que si tenía la oportunidad de hacerlo dijera que no fueron ni su abuela ni su abuelo”, explicó Winfrey en el programa CBS This Morning.

Ninguno de los duques de Sussex reveló la identidad de las personas que mostraron dudas por la apariencia del hijo, ni delante ni detrás de las cámaras, agregó la presentadora, pero dejaron claro que no fueron la actual monarca o el príncipe consorte.

El Partido Laborista británico ha pedido investigar las acusaciones de presunto racismo en la Casa Real vertidas por los duques de Sussex, frente al silencio del Gobierno conservador del primer ministro, Boris Johnson, que asegura no haber visto la entrevista emitida anoche en Estados Unidos y el lunes en el Reino Unido.

(Con información de EFE)