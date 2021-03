Nuevos detalles sobre la salud de Josemith Bermúdez

marzo 11, 2021 - 11:28 am

La salud de la presentadora Josemith Bermúdez ha estado en la mira de la prensa rosa nacional, luego que la animadora publicara varios mensajes en las redes sociales que alusivos a pensamientos depresivos, y es que la venezolana enfrenta la tercera recaída del cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2016.

Ahora bien, en sus stories de Instagram la criolla informó cómo se sentía y los planes que tenía por hacer en su día, con la intención de mostrarles a sus seguidores que todavía tiene fuerzas para seguir combatiendo contra la terrible enfermedad que padece desde hace cinco años. Reseñó la Revista Ronda.

“Buenos días quería desearles buen día y decirles que hoy me levanté de buen ánimo sigo en casita… Esperando a mi hermana que me viene a buscar para llevarme a hacer una hidratación. Son días muy difíciles pero hoy me levanté con ánimos de continuar”, dijo Josemith Bermúdez.

Asimismo, la exconductora del programa de La Bomba agregó: “Quería contarles cómo iba y les mando un beso grande que tengan un buen día y que todo les salga bonito”.

Cabe recordar, que en 2017 Bermúdez compartió con su comunidad 2.0 que se había recuperado tras terapias y tratamiento a los que se sometió. Para celebrar su recuperación, en febrero de 2018 se estrenó en el stand up comedy con la obra Bendecida y Afortunada.

No obstante, meses después, exactamente en agosto, el padecimiento volvió a aparecer en el cuerpo de Josemtih, por lo que ella expresó: “Con el diagnóstico comienza un calvario, sobre todo porque sientes que la muerte te viene a visitar y con intención de quedarse. La vida y su final te recorren la cabeza multitud de veces. Desconoces qué sucederá”.

Revista Ronda