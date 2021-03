Nueva Zelanda supera jornada sísmica de este jueves sin pérdidas humanas ni materiales

marzo 5, 2021 - 9:47 am

Las autoridades de Nueva Zelanda cancelaron la alerta de tsunami emitida ayer jueves, tras un terremoto de 7,4 de magnitud, al que siguió otro de magnitud 8,1. La actividad telúrica no arrojó pérdidas humanas, ni daños de envergadura.

La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias informó, a través de un comunicado, del levantamiento del aviso debido a que la “amenaza” había pasado, si bien advirtieron de “corrientes fuertes e inusuales” y “oleajes impredecibles” continuarán otras 24 horas.

La magnitud de los sismos derivó en que tanto Hawái como Samoa emitieran sendos avisos para advertir a su población del riesgo, mientras que el Centro de Alertas de Tsunami para el Pacífico informó a los archipiélagos oceánicos de la posibilidad de “peligrosos tsunamis”.

La Defensa Civil neozelandesa informó que las olas más grandes habían pasado y que todas las personas evacuadas podían regresar a sus casas, aunque se ha alertado a los ciudadanos que sigan manteniéndose alejados de las playas.

La alerta ya levantada ha sido la segunda emitida en menos de 24 horas, tras un terremoto de magnitud 7,1 que se produjo durante la madrugada cerca del archipiélago, la cual se levantó unas horas después.

Whangarei, la ciudad más septentrional del país con más de 50.000 habitantes, experimentó escenas de caos mientras las personas abandonan sus trabajos y escuelas siguiendo las indicaciones, según ‘NZ Herald’.

El último terremoto se ha producido en las islas Kermadec al noreste de Auckland y a unos 800 kilómetros de la costa.

De acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fueron detectados cuatro sismos y su magnitud se varía de 6,5 a 8,1 grados en la escala Richter.

El USGS detalló que el primer terremoto de magnitud 7,3 se registró a las 13.41 horas GMT. Entonces el epicentro se ubicó a 238 kilómetros de la ciudad de Gisborne, en el noroeste del país, y el foco se registró a una profundidad de diez kilómetros.

El segundo sismo fue registrado a las 17.41 hora GMT. El epicentro se situó a 998 kilómetros de la ciudad de Whangarei, en el norte del país, mientras que el hipocentro se ubicó a unos 55,6 kilómetros de profundidad.

El tercer terremoto fue el más potente y su magnitud ascendió a 8,1 grados en la escala Richter. El epicentro del sismo se situó a más de 1.100 kilómetros de la ciudad de Whakatane, en la isla Norte de Nueva Zelanda. Tras el terremoto fue declarada una amenaza de tsunami.

El último sismo se produjo en la misma zona, su magnitud fue de 6,5 grados y el epicentro se situó casi a 1.200 kilómetros de Whakatane.

Las alertas de tsunami se activaron en países tan lejanos como Perú, aunque sin orden de evacuar, o Chile, que decretó «Alerta Amarilla en las comunas del borde costero» y «Estado de Precaución, que establece, preventivamente, abandonar zona de playa ante tsunami menor con olas de hasta 1 metro».

Nueva Zelanda está situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.

Este país del sur del Pacífico recordó recientemente el décimo aniversario del sismo de Christchurch, en el que murieron 185 personas a causa de un temblor de magnitud 6,3 en esa ciudad de la Isla Sur.

#NewZealand #earthquake : Monster 7.3 quake sparks tsunami warning

A STRONG earthquake has rocked the coast of New Zealand, the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) has confirmed.#VIDEO #newzelandearthquke pic.twitter.com/S0Csd9Y8iT

— Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) March 4, 2021