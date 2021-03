Nueva York legalizó oficialmente la marihuana para uso recreativo

marzo 31, 2021 - 11:43 am

Nueva York siguió este martes 30 de marzo, los pasos de otros 14 estados al aprobar el proyecto que legaliza el uso recreativo de la marihuana para mayores de 21 años, después de horas y horas de intensos debates en la legislatura estatal.

El controvertido proyecto ha obtenido luz verde después de que la pasada semana los demócratas, que dominan el Senado y la Asamblea, lograran un acuerdo con el gobernador Andrew Cuomo, que ve así cumplida una vieja promesa.

Lea también: Nueva York anuncia un acuerdo para legalizar la marihuana recreativa

La norma podría generar 350 millones de dólares en impuestos anuales y parte de esos fondos deberán ser invertidos en las comunidades de minorías afectadas por las severas sentencias por la posesión de esta droga. La nueva industria crearía entre 30.000 y 60.000 puestos de trabajo, según ha trascendido a los medios.

“Nueva York tiene una historia de ser la capital progresista de la nación y esta importante legislación continuará una vez más con ese legado”, indicó en un comunicado Cuomo, quien agradeció a los líderes del Senado, Andrea Stewart-Cousin y de la Asamblea, Carl Heastie el esfuerzo.

La senadora estatal Liz Krueger, una de las patrocinadoras del proyecto de ley, se manifestó complacida de una ley que asegura pondrá fin a “políticas fallidas de prohibición de la marihuana en nuestro estado y comenzar el proceso de construcción de un mercado legal, justo e inclusivo para el cannabis de uso adulto”.

El proyecto, que pasa ahora a la firma de Cuomo, se estima que llevará dos años en estar totalmente implementado e impondrá un 9% a la venta del cannabis y otro 4% para el condado donde se produzca la venta y el gobierno local.

My statement on the legislation passed tonight by the NYS Legislature to legalize adult-use cannabis: pic.twitter.com/CqYs6oLWTn

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021