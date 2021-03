Nuestro Udón Pérez comparte fiesta natal con tres lumbreras de la humanidad, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel, Cyrano de Bergerac, la estrella del basquet, O’Neal y la bella, Aracely Arámbula

marzo 6, 2021 - 1:11 am

Gabriel José de la Concordia García Márquez (Aracataca, 6 de marzo de 1927 – Ciudad de México, 17 de abril de 2014 ), más conocido como Gabriel García, fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito (hipocorístico guajiro para Gabriel), o por su apócope Gabo desde que Eduardo Zalamea Borda, subdirector del diario El Espectador, comenzara a llamarlo así.

Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años sesenta en Latinoamérica. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos.

Fue famoso tanto por su genialidad como escritor como por su postura política.8 Su amistad con el líder cubano Fidel Castro causó mucha controversia en el mundo literario y político.

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 6 de marzo de 1475-Roma, 18 de febrero de 1564), conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica.1 Desarrolló su labor artística a lo largo de más de setenta años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médici de Florencia y los diferentes papas romanos.

Fue el primer artista occidental del que se publicaron dos biografías en vida: Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, de Giorgio Vasari, publicada en 1550 en su primera edición, en la cual fue el único artista vivo incluido,2 y Vita de Michelangelo Buonarroti, escrita en 1553 por Ascanio Condivi, pintor y discípulo de Miguel Ángel, que recoge los datos facilitados por el mismo Buonarroti.3 Fue muy admirado por sus contemporáneos, que le llamaban el Divino.4 Benedetto Varchi, el 12 de febrero de 1560, le envió una carta en nombre de todos los florentinos diciéndole:

…toda esta ciudad desea sumisamente poderos ver y honraros tanto de cerca como de lejos… Vuestra Excelencia nos haría un gran favor si quisiera honrar con su presencia su patria.

Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo.a La escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó; a continuación, la pintura, casi como una imposición por parte del papa Julio II, y que se concretó en una obra excepcional que magnifica la bóveda de la Capilla Sixtina; y ya en sus últimos años, realizó proyectos arquitectónicos.

Hercule-Savinien de Cyrano de Bergerac, conocido como Cyrano de Bergerac (París, 6 de marzo de 1619- Sannois, 28 de julio de 1655), fue un poeta, dramaturgo y pensador francés, coetáneo de Boileau y de Molière. Como intelectual, fue considerado libertino, por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares. También se le tiene por uno de los precursores de la ciencia ficción. En la actualidad, es especialmente conocido por la obra de teatro Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand.

Udon Pérez, seudónimo de Abdón Antero Pérez Machado (Maracaibo (Venezuela), 6 de marzo de 1871 – 24 de julio de 1926) fue un escritor, dramaturgo y poeta venezolano. Padre del Doctor Wintila Pérez y Abuelo del actual Obispo de Maturín, Monseñor Enrique Pérez.

Fue hijo del comerciante Santos Pérez Puchi y de Josefina Machado Rincón de Pérez. Quedó huérfano de madre a los tres años de edad, por lo que su abuela materna, Josefa Rincón de Machado se encargó de su crianza y luego perdería a su padre a los diez.1 2 En esta labor, la abuela recibió la ayuda del maestro de educación primaria Rafael Pirela.

A los 12 años inicia su estudios de bachiller y a los 16 años de edad, su carrera como dramaturgo cuando escribe una obra teatral versificada, titulada El Regreso del Pirata que luego habría de representar con cuatro de sus compañeros de estudios en un teatro organizado en un corral. Dicha obra nunca fue publicada y no existen los escritos originales del guion.

El 7 de agosto de 1889, al finalizar el bachillerato, recibió el título de Maestro de Instrucción Primaria y 8 días después, el de Bachiller en Filosofía. En 1890 cursó estudios de medicina con excelentes calificaciones, sin embargo no quiso recibir el título de médico, por lo que nunca ejerció la profesión médica.3 Igual situación ocurrió cuando estudió simultáneamente con la medicina, Ciencias Políticas, ya que, según sus palabras había estudiado para aprender y no para ejercer, prefiriendo ser «docto» (ilustrado) y no doctor.

El 11 de septiembre de 1891, en el acto de inauguración de la Universidad del Zulia, el joven docente recitó poemas de su autoría, lo que causaría la admiración de los esposos Félix Romero y Asunción Luengo de Romero, presentes en el acto, así como también de Delia Romero Luengo, hija de ambos. Ella y el joven Pérez contrajeron matrimonio, en los inicios de su carrera poética y periodística. De esta unión, nacieron siete hijos.

El poeta, ya conocido como Udón Pérez, participó en un concurso para la elección de la letra del futuro Himno del Estado, promovido por el entonces Presidente del Estado Zulia, José Ignacio Lares Baralt el 29 de abril de 1909. El 5 de julio de ese año, fue declarado ganador de la competencia. Posteriormente, a este poema se le añadió la música compuesta por el jurista y músico José Antonio Chávez, ganador de un certamen simultáneo con el anterior para seleccionar la melodia del Himno.

Al consolidarse como un poeta conocido, uno de sus amigos, el también poeta y escritor Andrés Eloy Blanco lo apodó El Bardo Zuliano, Gran Cacique y Viejo Tigre. Aunque destacó en la prosa, han sido más apreciados sus poemas de género clásico, así como los de tendencias más modernas. Una de sus poesías, que demuestra su vinculación a su lar nativo fue titulada Mia. Como otros ejemplos de su obra poética figuran la oda Gajes de la Paz, La Maldición, la recopilación lírica Ánfora Criolla (1913), Escala de la Gloria, Colmena lírica (1921), Lira Triste (1923), La voz del Alma y La Leyenda del Lago, poema en el cual se cuenta a través de una historia mítica como se originó el lago de Maracaibo. También destacó al realizar traducciones libres inspiradas en poemas de Paul Verlaine y Oscar Wilde. En la obra dramatúrgica de Udón Pérez, aparte de su primera obra teatral, destacan Frutos naturales de 1903 y El gordo de 1917, dramas en tres actos y en verso. Gracias a esta labor literaria, Udón Pérez se hizo merecedor de 54 galardones en distintos concursos de poesía que habrían de convertirlo en uno de los poetas más destacados del Estado Zulia.

Fue integrante del Centro literario del Zulia, el cual llegó a presidir en 1919, junto a Jesús Enrique Lossada, quien dirigía la publicación informativa denominada Prosa y Verso. En 1920, Udón Pérez queda viudo, lo cual le afectó emocionalmente. El 24 de julio de 1926, en horas de la mañana, al salir de su casa, el poeta se sintió mal y al ser llevado de urgencia a su casa, sólo pudo exclamar la frase «Todo se me va» pues falleció inmediatamente después. La causa de su muerte fue una hemorragia cerebral. En medio de una manifestación popular, Udón Pérez fue sepultado al lado de su esposa en el Cementerio «El Cuadrado». Dada la importancia que había adquirido como poeta y por su actuación en cargos públicos, fue decretado un Duelo Regional por parte de los poderes legislativos y ejecutivos.

Labor periodística

Además de sus inclinaciones a la poesía y el drama, mientras estaba estudiando, en 1893 colabora en la publicación El Centinela (1893), junto con su coterráneo Marcial Hernández. Dos años más tarde fundaría la publicación Bohemias. En 1911 contribuye al nacimiento del periódico La Guitarra en el cual es destacar que las noticias y avisos comerciales estaban redactados en verso y Alma Latina (1919) dirigida junto al poeta Rafael Yepes Trujillo, y en la cual laboraría hasta el fallecimiento de su esposa. También colaboró en otros medios regionales y en la, entonces, reconocida publicación caraqueña El Cojo Ilustrado. Participó con los poemas «Guttemberg», «Guajarima» y «El acta de independencia», en la famosa edición extraordinaria del Diario El Fonógrafo de Maracaibo, realizada por Eduardo López Rivas para conmemorar el centenario de la independencia de Venezuela. La obra periodística de Udón Pérez es de difícil recopilación por haber sido publicada en diversos medios impresos, en la actualidad todos desaparecidos.

Zoe Ducós, cuyo nombre completo era Zoe Celia Ducós Gallegos fue una primera actriz de cine, teatro y televisión argentino que nació en Buenos Aires, Argentina, el 6 de marzo de 1928 y falleció en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 2002 luego de una extensa carrera artística que la consagró como una de las actrices más personales y talentosas del cine y del teatro argentino de las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta.

Rogelia Medina Romero (n. La Guaira, Vargas, 6 de marzo de 1939 – ) también conocida profesionalmente como Canelita Medina o simplemente Canelita, es una artista musical venezolana. Ostenta los títulos de «La Sonera del Caribe» y «La Sonera de Venezuela» que le han otorgado diversos medios de comunicación. Es una artísta que se destaca en el género musical Son cubano, desde pequeña soñaba con ser cantante e imitaba a la legendaria sonera cubana Celia Cruz.1 Al pasar el tiempo ella entró en un programa radial de talentos en Radio Continente, ella con su extraordinaria voz logró llamar la atención de empresarios que estaban interesados por su gran talento y voz. Al pasar de los años Canelita logró tener mucho éxito nacional e internacionalmente hasta hoy en día.

Shaquille Rashaun O’Nea (Newark, Nueva Jersey, 6 de marzo de 1972) es un exjugador estadounidense de baloncesto, que desempeñaba la función de pívot. Es considerado como uno de los jugadores más dominantes de la historia de la NBA. O’Neal ha ganado cuatro campeonatos de la NBA, tres con Los Angeles Lakers y uno con Miami Heat, además de finalizar subcampeón con Orlando Magic en 1995 y con Los Angeles Lakers en 2004.

En cuanto a galardones individuales, O’Neal ha logrado un MVP de la temporada en 2000, ocho apariciones en el mejor quinteto de la NBA, tres MVP de las Finales, tres MVP del All-Star Game (el último de ellos, compartido con su excompañero de los Lakers Kobe Bryant) y el Rookie del Año. Es el sexto máximo anotador de la historia de la NBA con 28.596 puntos, superados por su ex-compañero Kobe Bryant el 7 de febrero de 2012 en su Philadelphia natal frente a los Philadelphia 76ers.

En la selección estadounidense, O’Neal cosechó el oro olímpico en 1996 y el Mundial de 1994 en Canadá, siendo elegido el MVP de dicho campeonato mundial.

El 11 de septiembre de 2008, O’Neal declaró que se retiraría del baloncesto en 735 días, lo que significaba que tras la temporada 2009-10 se haría oficial su retirada. Sin embargo, continuó en la plantilla de los Boston Celtics una temporada más. Una vez finalizada, el 1 de junio de 2011 anunció a través de la red social Twitter su retirada definitiva de las canchas de baloncesto.6 Tras su retirada, comienza a colaborar con TNT en Inside NBA para el canal americano TNT, haciendo una breve sección conocida como Shaqtin’ a fool, en la cual hace un repaso a los momentos más cómicos que han ocurrido en la última semana de competición de la NBA.

Aracely Arámbula Jaques (Chihuahua, 6 de marzo de 1975) es una actriz y cantante mexicana.

Nació en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre ubicado al norte de México, el 6 de marzo de 1975.2 Participó en concursos de belleza. En 1996, Aracely fue nombrada como Rostro del Heraldo de México, con lo que su carrera comenzó a emerger.

Carrera

Tuvo pequeñas participaciones en las telenovelas Prisionera de amor (1994), Acapulco, cuerpo y alma (1995) y Canción de amor (1996). Durante su tercer año de estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, Aracely recibió la oportunidad de actuar en la telenovela de Cañaveral de pasiones (1996).

En 1997 Aracely interpretó la versión joven del personaje de Verónica Castro en Pueblo chico, infierno grande. Luego, actuó en las telenovelas El alma no tiene color y Rencor apasionado, en la que interpretó su primer antagónico. El primer protagónico de Aracely Arámbula llegó con la telenovela juvenil Soñadoras de (1998) y luego participó en Alma rebelde en (1999).

En el 2000 protagonizó Abrázame muy fuerte del productor Salvador Mejía, junto a Fernando Colunga. Estelarizó Las vías del amor en 2002 junto a Jorge Salinas. Además de la música y la televisión, Aracely incursionó en el teatro con montajes como Muchachos de Nueva York, Coqueluche y Hermanos de Sangre.

En 2008 hizo un alto en su carrera como actriz y fue conductora del programa de televisión Todo Bebé. En 2009 Aracely Arámbula regresó a los sets de televisión para ser la protagonista de Corazón Salvaje, en la que tuvo un doble papel junto a Eduardo Yañez. En 2010 debutó como protagonista del montaje Perfume de Gardenia.

En 2013 volvió a las telenovelas con La Patrona, una producción de Telemundo y Argos en la que comparte créditos con Christian Bach y Jorge Luis Pila.

En 2014 protagoniza Los miserables, una producción de Telemundo junto a Erik Hayser.

Desde 2005 hasta principios de 2009, Arámbula fue pareja del cantante Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos: Miguel, nacido el 1 de enero de 2007, y Daniel, nacido el 18 de diciembre de 2008.

Wikipedia