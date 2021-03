Novak Djokovic se convierte en el número 1 histórico de la ATP

marzo 8, 2021 - 11:10 am

Novak Djokovic se convirtió es en el número 1 histórico del tenis masculino al alcanzar las 311 semanas en lo más alto de la clasificación ATP, superando el récord de 310 de Roger Federer.

A los 33 años, el serbio, que suma 12.030 puntos, es primero por delante de Rafael Nadal y Daniil Medvedev, que invertirán su segunda y tercera posición la próxima semana.

Desde un punto de visto estadístico, Djokovic da un acelerón en la carrera que le mide a Federer y Nadal para ser considerado el mejor tenista de la historia.

The record is broken!@DjokerNole now holds the record for most weeks at No. 1 in the @fedex ATP Rankings 👏 #Novak311 pic.twitter.com/stV5Hnghdm

— ATP Tour (@atptour) March 8, 2021