Políticas financieras ilegales en Las Pulgas, la agarraron con el billete de 20 mil: Lo sacaron de circulación

Lo que faltaba… Vendedores ambulantes, entre ellos, los de cigarros que hacen vida en el mercado Las Pulgas, luego de enterarse de la incorporación de nuevos billetes al cono monetario, ahora no aceptan los billetes de baja denominación. Esta vez sacaron de circulación el billete de 20.000 mil bolívares ¿Qué tal?

Alegan que no los aceptan porque les hace mucho bulto para trasladarlos hasta Colombia, donde compran la mercancía.

Esta orden, que según, es emanada del mercado más grande de Maracaibo, se replicó en tiendas, negocios y bodegas de la ciudad, causando indignación y molestia en la gente que ahora no sabe qué hacer con el billete.

Aunque las autoridades competentes no se han manifestado al respecto, rumores y manifestaciones de rechazo ante esta medida ilegal comienzan a tomar fuerza en las comunidades, barrios y redes sociales.

Manuel Pérez, dueño de una bodega en el sector Pomona, explicó que esta situación ha funcionado así toda la vida.

«Desde Las Pulgas siempre deciden que billete circula y cuál no, cuando vamos por mercancía, los comerciantes imponen sus propias reglas y a estas se pegan hasta los choferes de los buses y carros por puestos.

En la Curva de Molina tampoco los aceptan. Mireya Palmar, vendedora, aseguró que cuando se supo que en Las Pulgas no estaban circulando esos billetes, ellos comenzaron a deshacerse de los mismos, pues nadie los está aceptando. «Esta situación no es nueva, recuerden que en diciembre del año pasado no se aceptaban los billetes de 1 dólar y todos lo acatamos hasta ahora que volvieron a aceptarlos».

Kerlyn Díaz, vendedora de La Playitas manifestó que con la incorporación de los nuevos billetes de doscientos, quinientos mil y un millón de bolívares ya está generando más inflación y por esta razón comienzan estas irregularidades «Mientras no pongan mano dura a las mafias que siguen operando en ese mercado, nadie va a parar este problema».

Por su fuera poco, ahora el dólar lo estan recibiendo en 1.300.000 millones de bolívares, muy por debajo de lo que en realidad cuesta en el mercado negro.

Ernestina García

Noticia al Día