Nacho, Melany junto a Mya posan en familia

Busqué productores en la isla, empecé a tener nuevos amigos. Empezamos a tener rutinas de hogar, ir al supermecado. Hice un estudio en el apartamento. Busqué a gente que estuviera en la isla que tuviera equipos. Fue de gran ayuda.

«Estuve muy cercano a deprimirme. Me gusta ser sincero, los seres humanos somos vulnerables de mil maneras. Estaba en Margarita y no tenía contacto con mis productores, sentía que musicalmente estaba preso».

M: [Es] maravilloso. A mí si bien es cierto me tocó un poquito complejo, no voy a decir difícil, pero complejo, apenas mi mamá llegó hace mes y medio al país. Gracias a Dios una de las hermanas de Miguel, una de sus hermanas mayores, me acompañó cuando nació la bebé para guiarme porque no tenía idea de absolutamente nada, típica mamá primeriza. Lo que más quiere [uno] en ese momento es a su mamá y yo no tuve ese privilegio.

Me fui adaptando poco a poquito, [Mya] es un ser maravilloso. Miguel siempre dice que es un ser bastante particular. No lloraba, no se quejaba, era tan buena, sigue siendo buena. Se porta tan bien que todo me lo ha hecho muchísimo más fácil y sencillo.

N: Estoy chocho, chocho aquí en Venezuela es como enternecido. No había tenido la oportunidad de compartir en el crecimiento y desarrollo de una niña. Es un poquito más complejo y enternecedor. Y la delicadeza es distinta, el trato es distinto.

Melany, tuviste un embarazo no solo en medio de pandemia, también en medio de un huracán mediático por tu relación con Nacho.

M: Sería falso de mi parte decirte que no me [afectaron las críticas], mi personalidad es bastante sensible. Pero en ese momento, mi conexión con Dios fue tan grande. Tenía un nivel espiritual que no me permitía que las cosas me afectaran.

Siempre me mantuve en una posición de calma y de [tener la] conciencia muy tranquila. Cuando [uno] está tranquilo con sus acciones y sabes que no le has hecho nada, absolutamente a nadie, no tienes que dejar de dormir y no tiene que afectarte lo que diga gente.

Creo que principalmente fue Dios mi gran ayuda y sigue siéndolo. Y siempre he pensado que las cosas que consideramos negativas no vienen para hundirnos, vienen para fortalecernos y para dejarnos una enseñanza, para hacernos crecer como seres humanos.

Todo ese episodio turbulento que nosotros vivimos lo que nos ha hecho es crecer muchísimo como personas, unirnos.

¿Cómo te afectó a ti Nacho?

N: Trataba todo el tiempo de estar ahí para ella, de demostrarle que esas personas que se referían a ella de manera despectiva o a mí de manera despectiva lo hacían primero porque son personas que quizá tienen una realidad muy vacía. Una realidad muy atormentada y nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por tener la vida linda que tenemos en todos los aspectos: las bendiciones en materia laboral, en términos económicos, en el asunto de pareja, cómo nos estamos llevando.

Tratamos de fortalecernos a través del agradecimiento. Y de alguna manera disfrutar, no con una sonrisa, pero tratar de disfrutar de la fantasía de cada historia nueva sobre cómo había empezado nuestra relación. Sobre lo que tenía que haberse roto para haber armado esto, sobre situaciones que se alejaban muchísimo de la realidad. Todos los días era una nueva versión de los hechos. Y empezamos a apreciar al capacidad del mundo de ser escritores de novelas.

¿No veían las redes sociales?

N: La verdad que el que menos leía era yo, para serte sincero.

M: Siempre me aconsejaba Miguel, que ya tenía una cuerda larga de este tipo de escándalos de distintos temas donde la gente buscaba para criticarlo o juzgarlo, así que no le importaba tanto. Pero es primera vez que la gente me caía encima. Nunca tuve que ver con ese tipo de polémica trabajando en los medios de mi país y que lo recibiera justo en un momento tan vulnerable como lo era el embarazo [no fue fácil].

A veces me afectaba y decía: ‘Wow cómo me puede criticar otra mujer que también tuvo hijos, y que también estuvo embarazada y que también sabe lo que puedo estar sintiendo sin conocer la verdad’.

Entraba en un dilema conmigo misma y siempre, gracias a Dios, porque se lo agradezco todos los días, por haber tenido al tipo de hombre que tengo en este momento porque quizá otro no me hubiera dado tanta fortaleza, quizá otro me hubiera hundido más o simplemente [hubiera] ignorado mi malestar por esta situación. Y Miguel siempre estuvo ahí. [Me decía]: ‘Ignóralo, en el momento en que ya lo ignores todo el malestar va a desaparecer’, y fue así.

Cuando me enfoqué más en el embarazo, no leía, bloqueaba y seguía porque no podía dejar a un lado las redes porque estábamos en momentos de pandemia en donde tenía que estar en comunicación con mis compañeros, mis amigos y todo es a través de las redes.