NO HAY QUESO : Falta de gasoil y gasolina impide que transporten la proteína a las ciudades

Por falta de gasoil o diésel y gasolina se ausenta el queso en tiendas y comercios de Maracaibo y otras ciudades del estado Zulia. Los proveedores de una de la única proteína que llegaba a la mesa de los más vulnerables, aseguran que los choferes de los camiones están parados y no lo pueden transportar por la falta de combustible.

Mariela Fernández, ama de casa asegura que desde que comenzó a escasear la gasolina ya los precios del queso en todas sus presentaciones venía aumentando sin control «Ahora que desapareció el gasoil también que Dios nos agarre confesados porque ya se desapareció de los negocios y cuando aparezca, los precios van a estar por las nubes».

Miguel Briñez, vendedor de queso en el centro, manifestó que tienen una semana que el proveedor no viaja desde el Sur del Lago con la mercancía por falta de combustible. El señor que me trae el queso ya me advirtió que viene con nuevos precios debido a los contratiempos que tiene para salir a la ciudad. No sé a cómo me lo va a vender».

Por ahora, los comercios en Maracaibo que todavía mantienen reservas de la proteína manejan los siguientes costos:

El kilo de queso duro o concha roja tiene un costo de 5. 900.000 bolívares, el Ricotta cuesta 2.000.000 bolívares, mientras que el requesón tiene un costo de 3. 200.000 mil bolívares.

«El resto de las presentaciones del queso tienen un costo de más de 6 millones de bolívares por lo que es imposible para alguien que gane un sueldo mínimo adquirirlo. El negocio está en vender al mayor para poder ver las ganancias», explicó Graciano Romero vendedor de queso en Las Pulgas.

«Rayabas el queso duro para rendirlo y echárselo a un pan o una arepita resolvía un desayuno o una cena, pero que ya no hay queso qué vamos a comer», se pregunta Mirla Palmar, ama de casa, madre de 5 niños y habitante del sector Los Haticos.

