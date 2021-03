Nieta de la reina Isabel II dio a luz en el piso de un baño

marzo 24, 2021 - 3:56 pm

La nieta de la reina Isabel II, Zara Tindall, le dio la bienvenida a un hijo con su esposo Mike Tindall el domingo, 21 de marzo. Un portavoz de la pareja anunció, «Zara y Mike Tindall están felices de anunciar el nacimiento de su tercer hijo, Lucas Philip Tindall». El bebito, que se une a las hermanas Mia Grace y Lena Elizabeth, pesó 8 libras 4 oz.

En su podcast The Good, The Bad & The Rugby, Mike, un profesional del rugby retirado, compartió la «caótica» historia del nacimiento del bebé Lucas. En el último episodio, Mike dijo que su hijo «llegó muy rápido» y nació en el piso del baño. Como explicó Mike, la amiga de Zara, Dolly Maude, estaba con ellos y reconoció que no llegarían al hospital a tiempo para la llegada del bebé. «Así que fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, ir al baño, poner una colchoneta en el suelo, poner toallas», recordó.

«Afortunadamente, la comadrona, que se iba a reunir con nosotros en el hospital, no estaba tan lejos», explicó, «así que llegó allí justo cuando habíamos asumido la [posición]. Y luego la segunda comadrona llegó justo después de la llegada de la cabeza».

Como recordarán los fanáticos de la realeza, Zara, que es la única hija de la princesa Ana y prima del príncipe William y el príncipe Harry, y Mike anunciaron su embarazo a finale de 2020.

«Me gustaría un niño esta vez», dijo Mike en su podcast en diciembre. «Tengo dos niñas. Me gustaría un niño. Me encantará lo que sea, ya sea un niño o una niña, pero por favor, sé un niño».

«Mia, creo que estará feliz por eso», compartió. «Ella ha estado solicitando otra hermana o hermano. Con suerte hemos cumplido ese papel para ella. Lena está creciendo… ahora [Mia] quiere algo más joven para jugar y disfrazarse».

Mike también notó en ese momento que Zara estaba bien. «Siempre con cuidado porque han pasado cosas en el pasado», dijo, haciendo referencia a los dos abortos espontáneos que sufrió Zara antes de dar la bienvenida a su hija Lena.

«En ese momento, Pete [Peter Phillips] era nuevamente el hermano protector, estaba muy preocupado por mí, al igual que Mike», le dijo Zara a The Sunday Times en 2018. «Todos lo eran. Fue un momento en que mi familia vino a primer plano y los necesitaba».

