Netflix continúa probando función que podría meter en problemas a muchos usuarios de Venezuela

marzo 15, 2021 - 11:02 am

Muy pronto ya no podrás compartir tu cuenta de Netflix con quien no viva contigo, algo que sin duda muchos de los usuarios hacían y que al parecer no le tomaba tanta importancia la plataforma de streaming, pero eso ha terminado. Reseña una nota publicada por El Farandi.

Todo parece indicar que la compañía se encuentra probando una nueva función que podría meter en problemas a muchos de sus usuarios en Venezuela.

Como podrás notar, los servicios de video por streaming están aumentando y a Latinoamérica recientemente acaba de llegar la plataforma de Paramount+ y el año pasado llegó Disney+.

Ambas se sumaron a las plataformas de Amazon Prime y a la pionera en la industria: Netflix, y tal parece que la nueva competencia no le está cayendo bien a Netflix que ahora quiere asegurarse de que todos sus usuarios tengan su propia cuenta y comenzará a prohibir el compartirlas.

Netflix se encuentra probando una nueva función que, por medio de un mensaje emergente, advierte a las personas que comparten una contraseña, y no viven con el titular de la misma, que necesitan pagar por su propia cuenta. “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”, se lee en el mensaje.

Según este mensaje solamente un grupo limitado de personas está recibiendo en sus televisores, pues capturas de pantalla de publicaciones han sido compartidas por usuarios por medio de algunas redes sociales.

La prueba actual parece estar pidiendo a los usuarios que comprueben que son el titular de la cuenta (o un miembro que usa la misma contraseña) pidiéndoles que introduzcan un código de verificación que se les puede enviar mediante un mensaje de texto o por medio de un correo electrónico.

Sin embargo, también parece haber una forma de “verificar más tarde”, o ignorar el mensaje que se está enviando. El consuelo para quienes están viendo la alerta y no tienen forma de obtener el código es que Netflix les está ofreciendo una prueba inicial gratuita, beneficio que ya había borrado en el 2020.

El Farandi