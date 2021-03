Motos electrizantes, la alternativa para que Venezuela se olvide de la gasolina

marzo 20, 2021 - 9:30 am

Mientras la industria petrolera de Venezuela lucha por no desmoronarse, un empresario zuliano arrancó un proyecto firme para ofrecer vehículos eléctricos, especialmente motos, capaces de solucionar los problemas de movilidad en las principales urbes de Latinoamérica.

“No podemos mirar hacia adelante, hacia ciudades más inteligentes, sin un transporte inteligente”, fue la certeza que impulsó a Eudo Parra a constituir un fabricante de vehículos eléctricos en 2016, una alternativa más allá de la energía contaminante producida por los hidrocarburos. El proyecto tomó forma y se convirtió en Ralvia, firma orgullosa de ser pionera dentro de Venezuela en la venta de motocicletas con baterías de litio desde 2019. Además, Ralvia también tiene presencia en otros países de Centroamérica y el Caribe, incluso Panamá, donde se localiza su Centro de Investigación y Desarrollo. Allí se hacen, por ejemplo, mediciones, innovaciones, planos, desarrollo de nuevas funciones y piezas, entre otras actividades.

“Ralvia nace de la pasión automotriz, de la pasión por los motores, por la innovación”, comenta Parra sobre su empresa, la cual crece como la espuma en el mercado criollo tras registrar en 2020 la mayor cantidad de ventas, por encima de grandes firmas tradicionales con productos dependientes de la gasolina y otros derivados del petróleo. Más de 5 mil ejemplares ya reposan en los estacionamientos y garajes de los venezolanos.

El director ejecutivo de Ralvia recuerda que su afición por el universo automotriz se sentía trastocada cuando usaba un vehículo que requería montones de repuestos y que, a su vez, podía sufrir fallas por cada uno de ellos. Por dicho motivo pensó en crear un producto que estuviera más allá de tales inconvenientes, sin que se mermara su autonomía y potencia.

Asimismo, Parra no esconde su inspiración en Tesla Motors, la empresa californiana que le ha dado un vuelco al transporte urbano en todo el mundo gracias a la visión de Elon Musk. “Claro que nos hemos inspirado en Tesla, precursor de la movilidad eléctrica. Una vez visité una tienda y quedé fascinado por sus diseños simples y sofisticados, por la belleza implícita de sus modelos”, asegura.

– VENTAJAS –

Parra garantiza que “desde que me monto en una Ralvia, me olvido de todo”, en buena medida porque sus motocicletas y demás dispositivos poseen 60% menos piezas que los vehículos tradicionales. “No consume aceite, no consume gasolina. El motor es 100% libre de mantenimiento, con sellado al vacío y protección al agua”. El especialista también afirma que el mantenimiento se concentra solo en el cambio de neumáticos, amortiguadores, pastillas y baterías (cada 2 años o más).

En su opinión, “la durabilidad es enorme. Puede que en más de cinco años no presenten ni una falla. Aparte, no emiten calor y cambian de velocidad de forma automática, sin embragues que se desgasten con el tiempo”. Sus equipos tienen al menos un año de garantía, mientras que los 17 distribuidores autorizados en Venezuela ofrecen repuestos originales.

A diferencia de otras marcas eléctricas que fundamentan el empuje de sus vehículos con baterías de ácido, Ralvia trabaja solo con baterías de litio que “no se sobrecargan y duran tres veces más”.

Se trata de una tecnología mixta, de origen tanto asiático como centroamericano, que permite cargar todos sus modelos “con una conexión 110v, la misma que se usa para un teléfono celular”.

– FILOSOFÍA –

“Sería imprudente negar la cultura petrolera de Venezuela”, admite Parra. Sin embargo, enfatiza que, ante la evidente crisis de transporte, “el país necesita moverse diferente, de una manera más fácil, más inteligente”. Por eso confía en que sus diseños sean una respuesta para la reactivación del comercio y la vida en general.

El director ejecutivo de Ralvia celebra que, pese a las dudas iniciales por ser nuestro país uno eminentemente ligado a los derivados del crudo, la recepción de la filosofía de la marca ha sido todo un éxito. “El mercado venezolano me dejó impresionado… el venezolano es muy inteligente, detecta las oportunidades y las aprovecha.

Ralvia tampoco se queda corta en materia de conservación ambiental, tan trastocada por la emisión de gases contaminantes. “Tengo un bebé de tres añitos, quiero darle un mejor planeta. Que pueda disfrutar de las maravillas de Venezuela”, afirma Parra. “Nuestros vehículos dejan cero huellas en el medio ambiente, no generamos contaminación”.

En cuanto al peligro de una debacle ecológica si el ser humano no cambia pronto sus hábitos, opina que “con la contaminación, pronto nos tocará andar con tapabocas siempre, no solo por una pandemia”. Asimismo, recuerda que varios países desarrollados comenzaron a aplicar restricciones fiscales a firmas que no se preocupan por el cuidado del planeta.

Parra tiene la obsesión de mejorar la potencia y autonomía de sus vehículos mientras se reducen costos. Tal filosofía ha llevado a Ralvia a justar incluso su modelo de negocios: “El 90% de las ventas las hacemos por medio de canales digitales. No apostamos en gastar demasiados recursos para ocupar concesionarios de mil metros cuadrados… no somos ejecutivos de corbata y saco”. Por ende, los probables compradores no tendrán problemas en agendar un manejo de prueba del modelo de su interés.

Sobre el futuro a mediado y largo plazo, Parra no tiene dudas: “Me quedo en Venezuela, creo en mi país, es el mejor del mundo. Simplemente tenemos que movernos diferente, que pensar diferente”.

– MODELOS –

Ralvia ofrece un abanico de posibilidades según la necesidad del cliente. En primer lugar, cuentan con el RS Scooter, monopatín con un motor de 300W y una batería de litio de 36V capaz de acelerar hasta los 25 KM/H y recorrer una distancia de al menos 30 kilómetros sin recargarse.

Parra señala que este modelo en especial se ha hecho muy popular entre los servicios de entrega inmediata debido a su escaso mantenimiento y excelentes prestaciones. Ralvia se convirtió en el socio predilecto de tales empresas, a tal punto que algunas poseen una flota completamente eléctrica tras verificar que es la mejor forma de invertir para el presente y el futuro.

Por su parte, la RB Bike,con llantas de 24 pulgadas, no es simplemente una bicicleta eléctrica, sino que posee un motor de 300W, una batería removible y la posibilidad de alcanzar los 30 kilómetros de recorrido sin recargar. Por supuesto, puede ser simplemente pedaleada o incluso recargarse a través del ejercicio practicado por el ciclista.

La versatilidad de Ralvia se destaca aún más en su modelo RSB Smart Bike, el cual Parra define como “la bicicleta más avanzada y moderna del mundo. Cuenta con la agilidad de una bicicleta, pero las prestaciones de una moto”. Por tal razón, es el vehículo más vendido de la marca.

Este diseño “híbrido” permite alcanzar distancias entre 45 y 55 kilómetros sin enchufarse ni una sola vez, mientras que su velocidad máxima puede superar por poco los 40 KM/H. Posee un motor de 500W y una batería de 48V. Cuenta con una particularidad y es que, en pendientes demasiado pronunciadas, pueden usarse los pedales para facilitar la subida del vehículo.

Recientemente, Ralvia sacó a la venta la RSB SmPro,art Bike que posee todas las ventajas de su diseño previo pero con mejoras significativas en cuanto a autonomía y velocidad.

Un peldaño más arriba se encuentra la RM Motorcycle. Esta, además de no envidiar ninguna característica de las motocicletas tradicionales, presume un motor de 2000W que le concederá al conductor la dicha de superar los 70KH/H sin contaminar el ambiente. Debido a su potencia, la batería de litio de 72V requiere un par de horas más que las anteriores para cargarse por completo: en total 8 horas.

Finalmente, la “joya de la corona” es la RR Racing, con un look deportivo irresistible, ideal para los amantes de las carreras. Entre sus principales ventajas resalta su potente motor de 4000W, discos de freno trasero y delantero, parlantes, conexión a Bluetooth y USB, llamativos faros, y una batería de litio de 76V. En resumen, una bestia de 140 kilogramos imposible de pasar desapercibida para los aficionados de las dos ruedas.

En exclusiva para lapatilla, Eudo Parra reveló que la innovación de Ralvia pronto trascenderá a las cuatro ruedas. “Estamos desarrollando para uso urbano un vehículo 100% eléctrico. Confiamos en que nuestro equipo de desarrollo logre la meta a finales de año”. Así que la cultura de la movilidad eléctrica en Venezuela podría tan solo haber empezado…

