Miguel Cabrera pegó su segundo cuadrangular en la pretemporada ante los Yankees

marzo 30, 2021 - 9:17 am

El venezolano Miguel Cabrera se fue para la calle en el partido del lunes entre los Tigres de Detroit y los Yankees de Nueva York.

Cabrera la despareció por la banda contraria en el quinta entrada con dos corredores en circulación ante los envíos de Chad Green.

«Miggy» sumó su segundo bambinazo en el Spring Training 2021 tras pescar una recta de 95 millas por hora del derecho de los mulos.

El maracayero ligó de 3-2 con tres empujadas en este desafío, para dejar su promedio en .225 en la pretemporada. Detroit terminó ganado el juego con pizarra de cinco carreras por dos ante Nueva York

Hay que recordar, que Miguel Cabrera le conectó un estacazo a los Yankees en la Serie Mundial 2003 con tan solo 20 años ante los pitcheos de Roger Clemens.

.@MiguelCabrera is entering year 19 in the bigs.

As a rookie, he was homering off Roger Clemens in the World Series. pic.twitter.com/roMarIbWln

— MLB Vault (@MLBVault) March 24, 2021