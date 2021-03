Miguel Cabrera debuta hoy en los entrenamientos primaverale

marzo 3, 2021 - 12:19 pm

El gran estreno de Miguel Cabrera en los entrenamientos primaverales 2021 será este miércoles en el encuentro entre Tigres de Detroit y Filis de Filadelfia.

El venezolano estuvo ausente en los tres primeros partidos de los bengalíes en el Spring Training 2021. Los felinos enfrentarán a Yankees de Nueva York y Piratas de Pittsburgh.

El piloto AJ Hinch dijo que estaban de acuerdo con el plan; Miguel Cabrera tomará sus primeros turnos al bate como designado, hoy miércoles en Lakeland. En algún momento, también tendrá oportunidad de volver a exhibirse en la primera base, aunque esto no será al principio del campamento.

El nuevo estratega de Detroit quiere evitarle viajes largos al maracayero. Cabrera siguió haciendo sesiones de bateo en Lakeland, Florida, mientras su equipo estuvo jugando en la carretera. Miggy aparecerá como bateador designado en el lineup de Detroit en su cuarto juego en los entrenamientos primaverales.

Al «Marciano» lo separan 13 cuadrangulares de los 500 y 134 imparables de los 3.000. Miguel Cabrera, que verá acción en su decimonovena zafra en las Mayores, cumplirá 38 años el 18 de abril.

Miggy starts in his first #TigersST game today! pic.twitter.com/tQ8INQ6Wi6

— Detroit Tigers (@tigers) March 3, 2021