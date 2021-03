Migración Colombia llama a no estigmatizar a migrantes venezolanos en su territorio luego del homicidio de un policia en Bogotá

marzo 12, 2021 - 1:08 pm

El órgano migratorio se pronunció en solidaridad a las instituciones de seguridad colombiana por el asesinato de un Patrullero de la Policía Nacional, Edwin Arnoldo Caro Gómez, presuntamente a manos de un migrante venezolanos, el jueves , en bogotá.

La institución mencionó que rechaza cualquier acto de violencia perpetrado en su territorio, sin distingo de nacionalidad, ya que nadie tiene derecho a arrebatare la vida a ningún ser humano. «El delito no tiene pasaporte y la criminalidad debe ser prevenida y perseguida sin atención a nacionalidades», mencionó.

Del mismo modo, explicaron que el INPEC ha registrado un poco más de 97 mil detenidos y de ellos, menos del 1.8% son de nacionalidad venezolana. Además, señalan que en esos casos también pueden valerse del nuevo Estatuto Temporal de Protección, para identificar plenamente a la población venezolana, y de este manera facilitar los procesos de judiciales en los casos que se requiera y aumentar la seguridad de nacionales y extranjeros dentro del territorio .

«El Estatuto Temporal de Protección es sin duda una herramienta fundamental de protección al migrante y al ciudadano colombiano; gracias a esta herramienta, lograremos la identificación de la población migrante, lo que eses beneficioso para su protección y la del país, ya que facilitará la judicialización», reseña el comunicado de prensa.

Explicaron que seguirán articulando esfuerzos con las autoridades por garantizar la seguridad nacional y aquellos extranjeros que obren de manera indebida serán expulsado como los hicieron con más de mil 200 venezolanos en el año 2020. Más de 950 de ellos por situaciones presentadas en Bogotá.

«Como sociedad y como autoridades no podemos, ni vamos a permitir que ningún ciudadano, nacional o extranjero, afecte el orden público, la tranquilidad ciudadana y la seguridad nacional. Situaciones como las registradas el día de ayer en la ciudad de Bogotá, deben fomentar la unión, el trabajo en equipo y no la estigmatización. Rechazamos, condenamos y trabajamos unidos como país, para situaciones como ésta no se vuelvan a presentar».

También aseguraron que de manera complementaria, el Estatuto Temporal de Protección permitirá combatir la competencia desleal en la oferta laboral, la cual, precisamente, proviene de la vinculación de migrantes irregulares por fuera de condiciones de mercado y sin aportes al Sistema de Seguridad Social, configurándose en casos de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral, una grave violación de los derechos humanos, que va en detrimento del mercado laboral colombiano.

Finalizaron: «Continuaremos vigilando los procesos de contratación de extranjeros, para garantizar que los mismos se hagan de acuerdo a la legislación colombiana, que el ciudadano colombiano y extranjero tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones y aquellos avivatos que busquen sacar provecho de esta situación, serán sancionados como ya lo hemos hecho con más de cien empleadores en todo Colombia. La violencia no distingue nacionales y trabajando juntos podremos ponerle fin a este flagelo.».

Noticia al Día con información de Migración Colombia