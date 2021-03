Miami Beach extendió el toque de queda y las medidas de emergencia por tres semanas

Águila dijo que se notó un aumento de las aglomeraciones el viernes por la noche y aplicó la autoridad de emergencia el sábado para establecer un toque de queda, cerrando calles y carreteras en el área.

El domingo, el consejo del municipio acordó otorgarle a Águila la autoridad para extender el toque de queda y el cierre de calles por hasta tres períodos más de siete días, según sea necesario, a partir del martes.

City of Miami Beach Updates State of Emergency Relating to the High Impact Period — Eastbound Causeway Closures Move to 10 p.m. and Delivery Services May Continue Past Midnight pic.twitter.com/wwqu2fxdkl

— #MaskUpMiamiBeach (@MiamiBeachNews) March 21, 2021