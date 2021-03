«MI VIDA SE ACABÓ»: atropellado por el papá de Silvestre Dangond revela cuánto le pagan

marzo 4, 2021 - 2:08 pm

Ya pasaron más de dos meses desde aquel accidente de tránsito de Alejandro Nieves y William Dangond, un hecho del que quedó evidencia en varios videos grabados por la comunidad que lo presenció.

Aunque hubo otro herido, Nieves fue el que llevó la peor parte porque las secuelas de este choque no le permiten tener la misma movilidad que tenía antes y debe recibir terapias en casa.

En diálogo con Lo Sé Todo Colombia, este vallenato contó el padecimiento que vive desde aquel 10 de diciembre, cuando el padre de Silvestre Dangond lo estrelló.

“Mi vida se acabó por completo por culpa de una persona irresponsable como el señor William Dangond. Yo quedé tirado. Él se bajó del carro, me vio y dijo ‘no te pasó nada’. Se tambaleaba, sería de la misma rasca que tenía, arrancó y huyó del lugar dejándome ahí tirado“, expresó Nieves.

Pues sí le pasó y mucho. El primer diagnóstico fue fractura en la cadera, en la pelvis, en la tibia y el peroné, además de un golpe en la cabeza que lo dejó en una UCI. Por tal razón le han hecho cuatro cirugías y, dice él, “hubo mucha pérdida de hueso”, así que una de sus piernas puede quedar unos cinco milímetros más corta.

Desde aquel momento él ha tenido que padecer por muchas situaciones difíciles. De hecho, todo su trámite se hizo por el Soat de la moto porque el seguro del carro nunca apareció para responder, asegura Nieves.

Aunque William Dangond se presentó a la Policía y orgullosamente expresó que “doy la cara”, el hombre estrellado no está satisfecho con la respuesta que ha recibido por parte del artista y su familia.

“Él está muy bravo porque yo lo estoy denunciando como debe ser. Él no me llama a mí sino a una hermana mía. Dice que está muy enfermo, que no puede salir porque se contagia de COVID-19. Que no tiene dinero, que es un tipo pobre”, dijo Nieves.

