Mejor lo dice Villazón: «Eres dueña de mi tiempo y de mi vida» (Video)

marzo 1, 2021 - 11:50 am

El juglar vallenato Iván Villazón lo ha dicho de la mejor manera. Ellas son dueñas de nustro tiempo y de nuestra vida. Solitas se bajan las estrellas. Nos gobiernan y hacen que hagamos, hasta lo imposible, por cumplir sus caprichos. Son las reinas del Universo.

Yo creo, que no me alcanza el corazón

Para adorarte mi amor,

Por lo buena que tú has sido conmigo,

Tú, me dedicaste sin temor,

Toda tu vida, tu valor

Ahi esta Dios de testigo.

Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor,

Por comprender toda mi realidad,

Por aceptarme tal cual como soy

Con errores y virtudes gracias corazón, te doy

Me siento amado, amado de verdad

Yo creo que el hombre más feliz yo soy

Eres dueña de mi tiempo y de mi vida

Eres todo lo que quiero en este mundo

Eres bella, dulce, amable y comprensiva

Eres todo lo que quiero eres mi orgullo

Contigo aprendí a querer todo, todo, todo, todo

El amor y el abandono todo, todo, todo, todo

También logré comprobar que el amor no es plata ni oro

Eres todo todo todo por eso es que yo te adoro