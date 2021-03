Max Verstappen ganó la primera pole del 2021 en Baréin

marzo 27, 2021 - 12:17 pm

El holandés Max Verstappen se adjudicó este sábado la primera pole position de la temporada 2021 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin.

El joven piloto de Red Bull, que culminado tercero en el Mundial de F1 en 2019 y 2020, voló con su monoplaza en el Circuito Internacional de Baréin, para conseguir el mejor registro en la clasificación con un tiempo de 1:28.997.

El neerlandés había dominado los tres ensayos libres en el GP de Baréin, para conquistar su cuarta pole de su carrera. Verstappen, quien solo se llevó la clasificación de Abu Dabi en el 2020, partirá primero este domingo en la carrera acompañado del británico Lewis Hamilton (Mercedes).

«El coche ha funcionado toda la semana, ha sido una gozada pilotarlo. Mi último tiempo en la Q3 no ha sido increíble, sabía que había más tiempo», dijo.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fueron tercero y cuarto este sábado, por lo que comenzarán en la segunda línea.

En la tercera línea de la salida estarán el francés Pierre Gasly (AlphaThauri) y el australiano Daniel Ricciardo (nuevo fichaje de McLaren), quinto y sexto este sábado. El británico Lando Norris (McLaren) firmó el séptimo mejor registro este sábado.

El español Carlos Sainz Jr, nuevo fichaje de Ferrari, obtuvo el octavo puesto en la sesión de clasificación, uno por delante de su compatriota Fernando Alonso (Alpine), que regresa este fin de semana a la Fórmula 1, donde fue campeón mundial en 2005 y 2006, después de dos años de ausencia y compitiendo en otras disciplinas automovilísticas.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING

A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole

