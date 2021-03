Max Verstappen arrasó en el primer día de pretemporada de la F1 en Baréin

marzo 12, 2021 - 12:50 pm

El holandés Max Verstappen (Red Bull) dominó este viernes en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir (Baréin).

Verstappen con su RB16B fue el más rápido en este primer ensayo tras realizar un total de 139 giros en el pista.

El nacido en Hasselt voló en su monoplaza para cumplir el recorrido en el trazado con un minuto, 30 segundos y 674 milésimas.

El segundo mejor crono fue para el británico Lando Norris (McLaren), con 1:30.889, y el tercero para el francés Esteban Ocon (Alpine), con 1:31.146. El siete veces campeón mundial y defensor del título, el británico Lewis Hamilton, dio 42 vueltas de pruebas con su Mercedes y finalizó décimo en la hoja de tiempos del día

Max was pushing to the limit in his new RB16B 😅#F1 #F1Testing pic.twitter.com/26VYRYbVZK — Formula 1 (@F1) March 12, 2021

El piloto inglés no pudo exprimir todo del coche y ni siquiera terminó con el plan previsto, ya que sus mecánicos tuvieron que desmontar la parte delantera en busca de, previsiblemente, algún desperfecto que hacía que no entraran los tiempos. Hemos visto algunos intentos suyos en los últimos minutos pero su coche no iba nada bien, bloqueando en varias curvas y teniendo que abortar.

En los últimos cuatro minutos de la sesión, la FIA ha desplegado el coche de seguridad virtual y ha probado a sus comisarios. La mayor seguridad posible se obtiene probando y dirección de carrera ha aprovechado estos momentos para verificar que sus sistemas funcionan correctamente.

El mexicano Sergio Pérez conducirá el auto RB16B el sábado en el segundo día de ensayo de la F1. Max Verstappen volverá a la pista el domingo en Baréin.

FINAL CLASSIFICATION More than 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ laps on the board on day one 💪#F1 #F1Testing pic.twitter.com/GB3dG6kd0S — Formula 1 (@F1) March 12, 2021

