Maverick Viñales venció a las Ducati para conquistar el GP de Catar de Moto GP

Maverick Viñales (Yamaha) ganó la primera prueba del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Catar, superando a los pilotos de Ducati, Johann Zarco y Francesco Bagnaia.

El español da una lección de adelantamientos en el circuito de Losail. Viñales tuvo una mala salida que le lastró hasta la séptima posición, pero logró remontar y terminó por conseguir el liderato a diez vueltas del final.

En cuanto lo agarró, el piloto de Yamaha comenzó a abrir distancia con sus perseguidores y se alejó de la batalla entre aquellos que deseaban completar el podio, en la que Joan Mir, que partía décimo, perdió la segunda posición en la última curva, en la que le adelantaron las dos Ducatis.

Alex Rins quedó en quinta posición, seguido de los hermanos Espargaró, Aleix y Pol, con Jack Miller, uno de los candidatos a la victoria, noveno, delante de Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20), Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que fue duodécimo.

Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) consiguió la decimoquinta plaza, con Iker Lekuona (KTM RC 16), decimoséptimo, y Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) retirado por caída a nueve vueltas del final.

A falta de una vuelta, el español tenía una cómoda ventaja de más de un segundo y medio para asegurarse la victoria, mientras que por el podio pelearon Zarco, Bagnaia y Mir, que finalmente fue el que quedó fuera del cajón.

Maverick Viñales aumenta su número de victorias en MotoGP con su éxito en Catar

Maverick Viñales logró en Catar su noveno triunfo en su carrera en la MotoGP. La próxima competencia se celebrará de nuevo en Catar el próximo 4 de abril, cuando se dispute el Gran Premio de Doha, donde tampoco estará el español Marc Márquez.

