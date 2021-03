Marjorie de Sousa conquista a Brasil con "Amores Verdaderos"

marzo 11, 2021 - 10:13 am

El lenguaje del amor no tiene barreras, pero tampoco el de la maldad, ya que precisamente, con un personaje así fue como Marjorie De Sousa vio su ascenso en el mundo como la actriz con reconocimiento internacional.

Ahora es el turno de Brasil que se ha volcado en su preferencia por la telenovela «Amores Verdaderos», producida por Nicandro Díaz, que no sólo logró reunir a un elenco de alta gama, en la que la actriz venezolana encarna a la malvada Kendra Ferretti.

En la actualidad, la novela se posiciona en el tercer lugar de rating general de la cadena SBT Brasil como el tercer programa más visto de la cadena.

«Obrigada Brasil, me siento feliz y muy agradecida por este personaje de Kendra que los ha cautivado a todos y que ocasionó un fenómeno entre chicos y grandes, son de esos protagónicos que llegan y te sorprenden, te transforman y dejan una huella en tu carrera, estoy eternamente agradecida con Nicandro Diaz y Televisa por esta experiencia y al público que me ha acompañado y a mis fans que son mi familia, como pagar tanto amor y entrega, me hacen sentir muy especial», expresó De Sousa.

La intérprete promociona actualmente su más reciente tema musical «Ni diabla ni santa», disponible en todas las plataformas digitales. El video está publicado en YouTube.