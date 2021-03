Luchador de MMA siguió golpeando a su oponente tras ganar por nocaut y desató riña colectiva

marzo 23, 2021 - 11:10 am

El luchador japonés de artes marciales mixtas (MMA) Tsuyoshi Sudario derrotó en cuestión de segundos a su compatriota Kazushi Miyamoto durante el evento RIZIN 27, pero Sudario no se detuvo ahí.

Miyamoto, quien debutaba en la MMA, cayó rápidamente a la lona y mientras intentaba ponerse de pie, Sudario lo sorprendió con un golpe certero en la barbilla del que no se pudo recuperar, apenas a los seis segundos de combate.

El arbitró dio por terminado el encuentro, en el que Sudario, de 23 años, logró además el récord del nocaut más rápido en la historia de la Rizin Fighting Federation.

Sin embargo, más allá de su logro, el asiático fue noticia por su conducta antideportiva, pues continuó golpeando a su oponente después del campanazo final, una situación que obligó a los jueces a intervenir para apartarlo.

Las cosas empeoraron luego de que un miembro de la esquina de Miyamoto ingresó al cuadrilátero y empujó a Sudario, lo que provocó que el entrenador de este último, el artista marcial retirado Enson Inoue, interviniera y respondiera agresivamente.

Records being broken left and right!

Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!

Stream the last 4 fights here:

🇺🇸 https://t.co/Mi4AiMpNGQ @livenowglobal

🇯🇵 https://t.co/KeydVIWlMN

#RIZIN27 #RIZIN #MMA pic.twitter.com/mO1Z0IVX5u

— RIZIN FF English (@rizin_English) March 21, 2021