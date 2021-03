Los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís se medirán al Manchester United en cuartos de la Europa League

marzo 19, 2021 - 10:37 am

Los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís del Granada enfrentarán al Manchester United en los cuartos de final de la Europa League.

Herrera repartió una asistencia en el partido de vuelta de octavos de final ante el Molde noruego.

El cuadro nazarí, que alcanzó por primera vez esta instancia, tiene una prueba del máximo nivel en el equipo del noruego Ole Gunnar Solskjaer, que va a más y con un tanto de Paul Pogba eliminó al Milan en San Siro.

En dieciseisavos ya acabó con el sueño de la Real Sociedad con solvencia tras ganar en la ida, en Turín, por 0-4. Cada paso que está dando este Granada es histórico. Entró en liza en la segunda ronda previa en Albania y eleva cada partido el listón. Anuncia competir sin complejos sea el rival que sea, aunque sea el United.

El Villarreal, pletórico en la competición europea -seis triunfos consecutivos-, se las verá con el equipo que despidió al Tottenham de Jose Mourinho, Gareth Bale, Harry Kane y compañía, aunque es el ‘submarino amarillo’ de Unai Emery, tricampeón de este torneo con el Sevilla, quien parte con el cartel de favorito.

El triplete de Mislav Orsic liquidó a los Spurs tras la prórroga y el impacto moral le puede reforzar ante el Villarreal, que no se puede fiar pese a la buena prestación de los hombres de Emery en la fase de grupos y ante Salzburgo y Dinamo Kiev. Además, tendrán el factor cancha en La Cerámica para la vuelta.

Según el sorteo, si los dos equipos españoles progresaran podrían encontrarse en la final del 26 de mayo en el Gdansk Arena. También podrían hacerlo los dos equipos con más potencial a priori, United y Arsenal.

Los ‘gunners’ de Mikel Arteta, en cuartos pese a perder la vuelta ante el Olympiacos en casa (0-1), defenderá también su condición de favorito ante el Slavia Praga, otra de las revelaciones, que dejó en la cuenta al Rangers en Ibrox, donde venció por 0-2 en un partido a la postre bronco y polémico.

La otra eliminatoria enfrentará al Ajax y al Roma, que han depositado grandes esperanzas de ser protagonistas en esta Liga Europa.

El cuadro ‘ajacied’, campeón de la Copa de la UEFA en 1992 ante el Torino y finalista de la Liga Europa en 2017 ante el Manchester United, ha ganado todos los partidos de las dos rondas previas ante Lille y Young Boys con un equipo que mezcla jugadores expertos, que brillaron hace dos campañas en la Liga de Campeones, y jóvenes muy prometedores.

La Roma, por su parte, ha hecho lo propio con el Sporting Braga y el Shakhtar Donetsk, a este último con un doblete del español Borja Mayoral en Kiev.

