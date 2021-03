Los pilotos de Ducati dominaron los primeros entrenamientos libres del GP de Catar de MotoGP

marzo 26, 2021 - 4:37 pm

Los pilotos de Ducati, Jack Miller y Francesco Bagnaia lideraron las primeras dos sesiones de ensayos libres de MotoGP del Gran Premio de Catar este viernes en el circuito de Losail, donde se celebrará la primera carrera de la temporada.

El australiano Miller se sobrepuso a una caída en el inicio de la primera sesión de los libres y firmó, de noche en la segunda sesión, el mejor crono del día, con un minuto, 53 segundos y 387 milésimas.

Ese tiempo le sitúa a apenas siete milésimas de segundo del récord de la pista, firmado en 2019 por el español Marc Márquez (Honda), que sigue recuperándose de su fractura en el brazo derecho y que es baja, por lo menos, para las dos primeras carreras de 2021.

Su compañero de equipo en el seno de la escudería Ducati, el italiano Bagnaia, quedó a 35 milésimas. Le siguen en la hoja de tiempos del día los franceses Fabio Quartararo (Yamaha) y Johann Zarco (Ducati-Pramac), tercero y cuarto, a 188 y 199 milésimas respectivamente. El único favorito que no consiguió quedar en el ‘Top 10’ del viernes es el vigente campeón, el español Joan Mir (Suzuki), undécimo a 527 milésimas.

Un mal augurio antes de la sesión de clasificación, que se disputa a las 17h00 GMT del sábado. Solamente los diez primeros de las tres primeras sesiones de ensayos se clasifican directamente para la segunda y última parte de la sesión de clasificación, en la que se decide la ‘pole position’.

Los otros deben pasar por una repesca para poder aspirar a estar entre los doce primeros lugares de la parrilla de salida. Mir no tendrá fácil mejorar su tiempo en la tercera sesión de los ensayos libres, el sábado (12h15 GMT), en una pista que sufrirá el fuerte calor y que tendrá por lo tanto menos adherencia.

A perfect start for @ducaticorse's new factory line-up! 🏁@jackmilleraus leads while World Champion @JoanMirOfficial is at serious risk of missing out on an automatic Q2 spot! ⏱️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/Vj54vK0fXM

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 26, 2021