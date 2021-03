Diomedes y sus éxitos, un regalo de sus compositores

marzo 23, 2021 - 10:35 am

Con más de 180 canciones registradas Diomedes Díaz se convirtió con el transcurrir de los años en un icono del género vallenato, Diomedes dentro de su larga lista de aptitudes musicales que lo situaban en uno de los lugares más altos en las listas popularidad durante su tiempo de vida son la composición de éxitos que perdurarán en el tiempo, Es importante reconocer que algunas de sus grandes éxitos de Diomedes fueron compuestos por personas que lo ayudaron a lo largo de toda su carrera artística.

Con una poesía convertida en canción y a través de su voz Diomedes Díaz pudo tocar el corazón de sus fanáticos con la canción «LA REINA» la cual fue interpretada por el artista colombiano, pero fue compuesta por un médico. Ustedes se preguntarán ¿Por un médico?, y la respuesta es sí. La reina es una canción escrita por el médico y compositor colombiano Hernán Urbina Joiro conocido artísticamente como (Nacho Urbina) esta hace parte del álbum Título de Amor, del cantante Diomedes Díaz, lanzado en 1993, Es importante resaltar que este álbum que fue interpretado por Díaz se sitúa como el segundo más vendidos a lo largo de toda su carrera.

Siempre con una inclinación por el amor de pareja y en el mismo álbum título de amor, Diomedes Díaz nos deleitó interpretando una de las canciones más icónicas de su carrera que llevó por nombre «AMARTE MÁS NO PUDE«. El título de esta canción al igual que su letra, lo impuso Marciano Martínez el cual habría sido amigo de Diomedes desde los 13 años, Martínez habría empezado a escribir canciones cuando el amor tocó a su puerta, al haberse enamorado de una mujer que vivía en la casa donde trabajaba para generar ingresos.

«Si la vida fuera estable todo el tiempo, Yo no bebería ni malgastaría la plata, pero me doy cuenta de que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla» este es el verso principal que resa otro de los éxitos del cacique de la junta que fue compuesto por Calixto Ochoa, «LA PLATA yo la grabé primero por allá en la década de los 50 con el nombre Por eso gozo. Pero no tuvo el mismo éxito cuando lo llevó a los estudios Diomedes Díaz, quien se conocía al dedillo todo mi repertorio» así lo habría informado el compositor a través de una entrevista para un diario colombiano. De esa manera Calixto afirmó que Diomedes habría sido el que bautizó la canción con ese nombre.

Así mismo Calixto Ochoa habría compuesto la canción «Mi biografía» de Diomedes siendo esta la más importante de su carrera, ya que narra la vida del cantante. Finalmente Calixto luego de haber compuesto varias producciones el nacido en la junta habría decido retirarse para dejarle el vallenato como herencia a sus hijos dentro de los que se encuentra él, acordeónelo del difunto Martín Elías, rolando Ochoa.

Ricardo Martínez/Pasante.

Noticia al Día