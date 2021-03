La primavera llega junto a sus fenómenos naturales

marzo 22, 2021 - 12:53 pm

Un clima seco, agradable, fresco y tranquilo describe a la primavera, esto hace referencia a una estación del año que puede apreciarse todos los años a partir del 20 de marzo hasta el 21 de junio aproximadamente, la primavera tendrá una duración de 92 días y 18 horas. Es importante destacar que no todos los países pueden vivir esta estación del año a flor de piel debido a su ubicación geográfica, países como España, Inglaterra y holanda son uno en donde los cuales las temperaturas bajas se disuelven y da paso al ambiente cálido primaveral.

Durante todo el año tenemos dos equinoccios que tienen lugar en primavera y en otoño, los equinoccios presentan un cambio que es aplicado a la tierra cuando el sol se sitúa en un plan perpendicular con la línea imaginaria del ecuador, ambos fenómenos ocupan los días 19 y 20 de marzo al igual que 21 y 24 de septiembre respectivamente. Cuando ocurren estos equinoccios cambia la duración tanto del día como de la noche; son las únicas dos veces en las que pueden tener una misma duración.

Cabe resaltar que los cambios aplicados en ambas estaciones del año no son fijados en toda la tierra, expertos indican que el eje terrestre no está completamente alineado con la estrella solar, sino que muestra una pequeña inclinación que no deja que los rayos del Sol lleguen de la misma forma a todos los puntos de la Tierra. De esta forma, mientras que en el hemisferio norte se presencia los fenómenos de la primavera, en el hemisferio sur comienza la temporada de otoño

