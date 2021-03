Cristina Fernández de Kirchner renunció a su sueldo como vicepresidenta de Argentina

marzo 18, 2021 - 12:16 pm

Cristina Fernández de Kirchner renunció al sueldo que le corresponde como vicepresidenta de Argentina, después de que le fuese restituida la asignación mensual vitalicia como expresidenta, de la que había sido «ilegitimamente privada» durante la administración de Mauricio Macri.

En una carta enviada al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, Kirchner comunica que a partir del 1 de abril rechazará su salario.

La vicepresidenta detalla que el 3 de marzo fue notificada de la resolución de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por la cual se le restituye su asignación mensual vitalicia en carácter de expresidenta de Argentina entre 2007 y 2015.

«Su propia decisión»

Kirchner denunció que fue «ilegitimamente privada» de su asignación durante la administración de Mauricio Macri «tal como surge de la respectiva sentencia judicial de fecha 29 de diciembre de 2020», dice la carta.

La actual presidenta del Senado argentino explicó que si bien con la normativa vigente tiene legítimo derecho a percibir su salario como vicepresidenta de Argentina, es su decisión renunciar a ello. Fernández de Kirchner percibirá también la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

«Es mi decisión renunciar al mismo [a su sueldo], de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones, a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las Ganancias», concluyó.

En diciembre del año pasado, el juez Ezequiel Pérez Nami habilitó a la vicepresidenta a cobrar su pensión como exmandataria y la que le corresponde como viuda de Néstor Kirchner.

ALERTA | @CFKArgentina renunció a su sueldo como vicepresidenta pic.twitter.com/shPKIwukJK — minutouno (@minutounocom) March 17, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RT