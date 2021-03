Las imágenes que nadie se esperaba de Jennifer López y Álex Rodríguez (+fotos)

marzo 18, 2021 - 6:55 pm

Cuando ya todo parecía perdido para Jennifer Lopez (51 años) y el jugador de béisbol Álex Rodríguez (45), la historia ha dado un vuelco y parece que se han reconciliado después de cancelar su boda por segunda vez. Así lo atestiguan las imágenes que publica este jueves el Daily Mail.

La pareja aparece muy acaramelada en República Dominicana, donde Jennifer Lopez se encuentra grabando una nueva película. A juzgar por las fotografías, las cosas entre ellos parecen más que arregladas.

Varias fuentes aseguran que les ha venido muy bien pasar tiempo juntos aunque se están tomando las cosas con calma. «Todavía tienen mucho que resolver antes de que su relación vuelva a ser genial», asegura una persona cercana a la pareja.

Hace tan solo unos días la conmoción se instalaba en Hollywood al conocerse que la mediática pareja había decidido romper. Varias fuentes confirmaban lo que era un secreto a voces sin dar detalles sobre la razón, más que señalar que «era cuestión de tiempo».

Los rumores de infidelidad del jugador han sido una constante en su relación pero aún así la pareja sigue aguantando. Habrá que ver si la boda sigue adelante después de comprometerse en las Bahamas en marzo de 2019 después tras dos años de amor.

