Las 24 horas de Le Mans se correrá en agosto

Las 24 horas de Le Mans, uno de los eventos de resistencia más importantes del deporte del automóvil, se disputarán este año a finales de agosto, dos meses después de los previsto, para «tener más opciones de poder acoger público«, indicaron este jueves los organizadores.

La 89 edición de la carrera, inicialmente programada el 12 y 13 de junio, se disputará finalmente el 21 y 22 de agosto, señaló en un comunicado el Automobile Club de l’Ouest (ACO).

La decisión, tomada de forma conjunta con el Mundial de resistencia y con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), pretende así buscar un momento de menos incidencia de la pandemia para poder acoger público «dentro del estricto respeto de las medidas sanitarias».

El presidente del ACO, Pierre Fillon, reconoció que la decisión de retrasar las 24 horas fue «difícil», pero consideró que era «la más adecuada».

«Por tanto, es nuestro deber hacer todo lo posible para lograr este objetivo fundamental garantizando al mismo tiempo la visibilidad de los competidores durante toda la temporada», añadió.

Es por ello que «el ACO deseó tomar esta decisión a principios de temporada, con el fin de dar la máxima visibilidad a los participantes, patrocinadores y espectadores, así como para mantener el calendario actual» del Mundial de Resistencia (WEC), del que las 24 Horas de Le Mans es el evento insignia, precisaron los organizadores.

