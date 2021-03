Lakers sigue extrañando a LeBron James y cae ante Sixers

marzo 26, 2021 - 12:33 pm

Los Lakers de Los Ángeles sufrieron su cuarta derrota en fila sin LeBron James tras caer el jueves 104-101 ante los Sixers de Philadelphia.

En su primer retorno al Staples Center de Los Ángeles, los Lakers entregaron sus anillos a los exjugadores Dwight Howard y Danny Green como integrantes del equipo campeón de la pasada temporada.

Pero una vez iniciado el juego, Howard fue expulsado al final del primer cuarto tras recibir dos personales técnicas por encontronazos con el pívot de los Lakers Montrezl Harrell.

«Payasos. Tipos simplemente bromeando», dijo el técnico de los 76ers, Doc Rivers, preguntado por el incidente. «Es rídiculo, por ambas partes. No me gustó, en conclusión». Danny Green, en cambio, fue el mejor jugador del partido con 28 puntos y 8 triples, el último de ellos decisivo para neutralizar la remontada de los Lakers.

El equipo angelino, que llegó a ir perdiendo por 18 puntos, se colocó por detrás 104-101 con solo 30,6 segundos por jugar, cuando Danny Green les fulminó con un triple desde la esquina a centímetros del defensor Kyle Kuzma.

Los Sixers, que siguen con la baja por lesión de su estrella Joel Embiid, se mantienen en la primera posición de la conferencia Este. Los Lakers, en cambio, ocupan la cuarta posición del Oeste y temen perder más posiciones en las próximas semanas por las bajas por lesión de Anthony Davis y LeBron James.

El pívot español Marc Gasol regresó a la actividad tras casi un mes de ausencia por los protocolos de prevención del coronavirus y sumó 5 puntos en 15 minutos para los Lakers, cuyo máximo anotador fue Kuzma con 25 puntos.

Lakers enfrentará esta noche a Cleveland Cavaliers, mientras que Sixers chocará el sábado contra Los Ángeles Clippers.

👌 8 threes for Danny Green! 👌@DGreen_14 puts up 28 PTS at Staples Center, pacing the @sixers' 4th straight W! #HereTheyCome pic.twitter.com/Adk354SowX

— NBA (@NBA) March 26, 2021