Lakers de Los Ángeles sufre dura derrota en casa ante Suns de Phoenix

marzo 3, 2021 - 9:37 am

Los Suns de Phoenix volvieron a jugar su mejor baloncesto de equipo, esta vez ante unos mermados Los Ángeles Lakers, en la lucha por el liderato de la División Pacífico, y salieron triunfales del Staples Center por partida doble.

El equipo de Phoenix no sólo ganó con solvencia por 104-114, con el ala-pívot reserva, el croata Dario Saric, como factor sorpresa y líder que aportó 21 puntos, sino que también se aprovechó de la derrota sufrida en la costa Este, de Los Angeles Clippers por 117-112 ante los Boston Celtics, para ser nuevos líderes.

Los Suns (23-11) tomaron el mando en la recta final y lograron su victoria número 15 en 18 partidos al superar a los campeones defensores, los Lakers (24-12), que perdieron el liderato de la División Pacífico y el segundo puesto de la Conferencia Oeste.

El alero Mikal Bridges consiguió 19 puntos, mientras que el pívot bahameño Deandre Ayton y el escolta hispano Devin Booker aportaron 17 tantos cada uno con los Suns.

Booker, ganador del premio de Jugador del Mes de febrero, fue expulsado por discutir con los árbitros cuando restaban 7:10 minutos del tercer cuarto.

Los Lakers, sin los pívots Anthony Davis, baja por lesión, ni el español Marc Gasol, por el protocolo anticovid, sólo contó con la aportación de 38 puntos, seis asistencias, cinco rebotes y dos recuperaciones de balón del alero LeBron James, que no fueron suficientes para evitar la derrota, la quinta en los últimos siete partidos disputados.

☀️ @dariosaric (21 PTS) and @mikal_bridges (19 PTS) lead the @Suns to their 3rd win in a row! pic.twitter.com/4yzTfQK0zb

— NBA (@NBA) March 3, 2021