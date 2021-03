La UEFA pone fin al límite de un 30% de público en los estadios

marzo 31, 2021 - 12:27 pm

La UEFA puso fin este miércoles 31 de marzo al límite de un 30% de espectadores en los estadios vigente desde el octubre pasado, dejando a las autoridades locales decidir eventuales cifras, en particular con vistas a la Eurocopa de fútbol (11 de junio-11 de julio).

«Teniendo en cuenta el hecho de que las 55 asociaciones miembros de la UEFA hacen cada una frente a una situación diferente en la gestión de la pandemia, tal limitación no es ya requerida», explica la instancia tras haber reunido a su comité ejecutivo.

La organización mantiene de todas maneras la prohibición de ir al estadio a los aficionados procedentes del extranjero, «hasta las finales de las competiciones de clubes», es decir la Liga de Campeones (29 de mayo en Estambul, Turquía) y la Europa League (26 de mayo en Gdansk, Polonia).

«Será posible tener aficionados de los dos equipos en las finales, pero no hinchas de equipos visitantes antes de las finales», precisó un portavoz a la AFP.

Su decisión entra en vigor este jueves y se aplica también a las competiciones de fútbol sala (futsal), que se desarrollaban hasta ahora a puerta cerrada.

🏟️ The UEFA-imposed spectator attendance limit of a maximum of 30% of the relevant stadium’s seating capacity is now lifted, as well as the prohibition for spectators to attend futsal matches.

