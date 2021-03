La selección noruega denuncia la situación laboral de migrantes en Catar

marzo 24, 2021 - 5:20 pm

«Derechos Humanos, dentro y fuera del terreno de juego»: con ese mensaje en sus camisetas, los futbolistas de la selección nacional de Noruega denunciaron este miércoles 24 de marzo, con motivo de su partido en Gibraltar en el inicio de las eliminatorias europeas al Mundial 2022, la situación de los trabajadores migrantes en Catar, el país anfitrión de esa fase final del próximo año.

Erling Haaland, Martin Odegaard y sus compañeros de la selección noruega mostraron una camiseta blanca con esas palabras en negro mientras sonaron los himnos, antes del inicio del partido en el Victoria Stadium de Gibraltar.

El martes, su seleccionador había declarado que su equipo iba a «hacer presión sobre la FIFA para que sea todavía más directa, todavía más firme, ante las autoridades de Catar, y que imponga exigencias más estrictas», sin revelar cuál era el gesto pensado para ello.

Martn Odeegard, capitán del equipo, explicó que «muchos (jugadores) están interesados por el tema, se preocupan y desean hacer algo para intentar contribuir» a una mejora de la situación.

Human rights – On and off the pitch. #GIBNOR pic.twitter.com/L28CfxVaug

— Fotballandslaget (@nff_landslag) March 24, 2021