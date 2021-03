La primera pole de MotoGP del 2021 quedó en manos de Francesco Bagnaia en Catar

marzo 27, 2021 - 2:39 pm

El piloto de Ducati, Francesco Bagnaia, sorprendió este sábado al ganar la primera pole position de la temporada 2021 del Campeonato de MotoGP.

El italiano se alzó con la clasificación en el Gran Premio de Catar, en el circuito de Losail tras dar la primera vuelta con un tiempo de 1’52.

Bagnaia llevó la Ducati a la primera posición, como muchos podían esperar pero siendo Jack Miller el artífice. El australiano saldrá finalmente quinto, en una sesión muy apretada.

«Estoy muy contento», declaró Francesco Bagnaia, quien sumó su primera pole en su carrera en la MotoGP. El francés Fabio Quartararo, y el español Maverick Viñales, pilotos de Yamaha, se ubicaron segundo y tercer puesto, respectivamente.

«No esperábamos rodar tan rápido, pero estamos muy contentos. Era muy importante estar en primera fila. Intentaremos hacer una buena salida y estar en los primeros puestos mañana», explicó Viñales.

